IND vs NZ 4th ODI: माउंट माउंगानुई में दमदार रहा है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड! मैदान पर उतरते ही बरसते हैं रन

भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए न्यूजीलैंड का माउंट माउंगानुई का मैदान बेहद खास रहा है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की मौजूदा वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबले हो चुके हैं.

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दोनों देशों के बीच तीसरा मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद भारत सीरीज में 2-0 से आगे है. अब सीरीज का अगला मुकाबला माउंट माउंगानुई के मैदान पर खेला जाना है, जहां रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोलता रहा है.

रोहित शर्मा ने ओवल के मैदान पर अब तक कुल दो वनडे मैच खेले हैं और दोनों ही मुकाबले साल 2019 के न्यूजीलैंड दौरे पर आए थे. इन दो पारियों में रोहित ने 74.50 के जबरदस्त औसत से कुल 149 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 86.12 का रहा है और उनके ये दोनों ही स्कोर (87 और 62) इस मैदान पर उनकी शानदार फॉर्म की गवाही देते हैं.

26 जनवरी 2019 को माउंट माउंगानुई में खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए 87 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने शिखर धवन (66 रन) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 154 रनों की बड़ी साझेदारी की थी. भारत ने उस मैच में 324 रन बनाए थे और जवाब में कीवी टीम को 90 रनों से करारी शिकस्त दी थी. इस बेहतरीन पारी के लिए रोहित को 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया था.

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इसके ठीक दो दिन बाद यानी 28 जनवरी 2019 को उसी मैदान पर खेले गए अगले वनडे में रोहित ने एक बार फिर जिम्मेदारी संभाली और 76 गेंदों पर 62 रनों की शांत और सधी हुई पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया.

NZ की सरजमीं पर ऐसा रहा है रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड की सरजमीं पर ओवरऑल वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित ने 13 पारियों में 36.41 की औसत से 437 रन बनाए हैं. कीवी पिचों पर उन्होंने चार अर्धशतक जड़े हैं, हालांकि वहां उनके बल्ले से अभी तक कोई शतक नहीं निकला है. माउंट माउंगानुई में बनाया गया उनका 87 रन का स्कोर ही न्यूजीलैंड में उनका किसी भी वनडे मैच में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

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मौजूदा सीरीज में शुरुआती दो मैचों में रोहित कुछ खास नहीं कर पाए हैं और उनके बल्ले से 0 और 23 रन ही निकले हैं. ऐसे में जब टीम इंडिया एक बार फिर माउंट माउंगानुई के मैदान पर उतरेगी तो फैन्स को उम्मीद होगी कि हिटमैन अपने पुराने मैदान पर एक बार फिर जादू बिखेरेंगे और बड़ी पारी खेलेंगे.



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