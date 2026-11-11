Anirudh-Kavya Wedding Photos: अनिरुद्ध रविचंदर की दुल्हन बनीं काव्या मारन, ग्रीस में फूलों की बारिश में हुई शादी; 'धोती' में दूल्हे राजा तो पिंक लहंगे में छाईं दुल्हन

Anirudh-Kavya Wedding Photos: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन शादी के बंधन में बंध चुके हैं. दोनों ने ग्रीस में इंटीमेट वेडिंग में एक-दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की. यूं तो शादी का दिन हर किसी के लिए बेहद खास होता है, लेकिन अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या के इस खास दिन को समंदर किनारे खूबसूरत नजारों, फूलों की सजावट और रोमांटिक पलों ने और ज्यादा खूबसूरत बना दिया. शादी की सामने आई पहली तस्वीरों में कपल का रोमांटिक अंदाज देखते ही बन रहा है. कहीं दोनों एक-दूसरे की आंखों में खोए नजर आए तो कहीं फूलों की बारिश के बीच हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते दिखे. लेकिन इस ड्रीमी वेडिंग में सबसे ज्यादा ध्यान दूल्हा-दुल्हन के रॉयल आउटफिट्स ने खींचा. अनिरुद्ध जहां आइवरी रंग के एथनिक लुक में नजर आए, वहीं काव्या पिंक लहंगे में बेहद खूबसूरत लगीं.



आइवरी कुर्ते और एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट में दिखे अनिरुद्ध

दूल्हे राजा यानी अनिरुद्ध ने अपने वेडिंग डे के लिए ट्रेडिशनल और क्लासी लुक चुना. उनका लुक साउथ इंडियन था, लेकिन उसमें मॉडर्निटी का तड़का लगाया गया था. उन्होंने आइवरी रंग का कुर्ता पहना, जिसे मैचिंग वेष्टी (यह दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला धोती जैसा पारंपरिक कपड़ा है.) के साथ पेयर किया. साउथ इंडियन ट्रेडिशनल टच वाले इस आउटफिट को उन्होंने एक लंबी जैकेट के साथ कंप्लीट किया.



उनकी जैकेट का डिजाइन किसी रॉयल शेरवानी से कम नहीं लग रहा था. जैकेट का बेस आइवरी था, जिस पर बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई थी. इसकी गोल्डन डिटेलिंग ने उनके लुक को खास बना दिया. कुर्ते, वेष्टी और एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट का यह कॉम्बिनेशन उन्हें बेहद एलिगेंट और रॉयल लुक दे रहा था. उन्होंने अपने पूरे लुक को ज्यादा हैवी न रखते हुए क्लासी बनाए रखा.

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ब्लश पिंक लहंगे में अप्सरा लगीं काव्या मारन

वहीं दुल्हन काव्या मारन के ब्राइडल लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लश पिंक रंग का बेहद खूबसूरत फिशकट लहंगा चुना. हल्के गुलाबी रंग के इस लहंगे में उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी. लहंगे पर बारीक एम्ब्रॉयडरी के साथ शिमरिंग सीक्विन वर्क किया गया था, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था. हर तरफ की गई बारीक कारीगरी और चमकदार डिटेलिंग उनके ब्राइडल आउटफिट को रिच और रॉयल टच दे रही थी.

काव्या ने अपने लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना, जिसका डिजाइन पूरे आउटफिट के साथ खूबसूरती से मैच कर रहा था. उन्होंने अपने लुक को एलिगेंट स्टेटमेंट चोकर नेकलेस से सजाया. गले में पहना चोकर उनके ब्राइडल लुक को खास बना रहा था. इसके साथ मैचिंग ईयररिंग्स ने जूलरी को कंप्लीट किया. मेकअप को सॉफ्ट रखते हुए उन्होंने बालों को खुला रखा और वेवी हेयरस्टाइल चुना. पिंक लहंगे, खूबसूरत जूलरी और खुले बालों में काव्या का ब्राइडल लुक बेहद ग्रेसफुल नजर आया.

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समंदर किनारे सजा मंडप, फूलों की बारिश में थामा एक-दूजे का हाथ

कपल की शादी की तस्वीरों में सिर्फ उनके आउटफिट्स ही नहीं, बल्कि पूरा वेडिंग डेकोरेशन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. ग्रीस में समंदर किनारे बने मंडप को सफेद और पीले फूलों से सजाया गया था. चारों तरफ फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन और पीछे नजर आता नीला समंदर इस जगह को किसी फिल्मी सीन जैसा बना रहा था.

एक तस्वीर में अनिरुद्ध और काव्या एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. दोनों के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है और चेहरे पर शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही है. वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों मंडप के बीच एक-दूसरे की आंखों में खोए हुए दिख रहे हैं. उनके बीच की केमिस्ट्री और मुस्कान तस्वीरों को और खास बना रही है.

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की खूबसूरत तस्वीरें. (Photo: Instagram/@sunpictures)

'My once in a lifetime, for a lifetime' लिखकर जाहिर किया प्यार

अनिरुद्ध और काव्या ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बेहद खूबसूरत कैप्शन लिखा. उन्होंने कहा, 'My once in a lifetime, for a lifetime, 11.11'. इस एक लाइन के जरिए दोनों ने अपने रिश्ते और साथ बिताए जाने वाले जिंदगीभर के सफर को बेहद खास अंदाज में बयां किया. तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर कपल को बधाइयां मिलने लगीं. सन पिक्चर्स ने भी दोनों की तस्वीर शेयर कर उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं.

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