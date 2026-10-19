बड़े ब्रांडों के नाम से बाजार में उतरने वाला था 42 लाख का संदिग्ध घी, 8,136 किलो स्टॉक जब्त

गुजरात के वडोदरा में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन की टीम ने एक खाद्य निर्माण इकाई पर छापा मारकर करीब 42 लाख रुपये कीमत का 8136 किलोग्राम संदिग्ध घी जब्त किया है. अधिकारियों को आशंका है कि इस घी को अलग-अलग ब्रांड के नाम से त्योहार के दौरान बाजार में सप्लाई किया जाना था. फिलहाल घी के सैंपल जांच के लिए सरकारी लैब भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई रविवार देर शाम वडोदरा के GIDC क्षेत्र में स्थित ‘मे. चालीसा फूड्स’ नाम की खाद्य निर्माण इकाई में की गई. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम एक आम नागरिक से मिली शिकायत और जानकारी के आधार पर वहां पहुंची थी. अधिकारियों ने मौके पर जांच की और बड़ी मात्रा में संदिग्ध घी मिलने के बाद उसे जब्त कर लिया.

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फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डेजिग्नेटेड ऑफिसर की अगुवाई में विशेष टीम ने रविवार शाम फैक्ट्री में जांच की. इस दौरान स्टोरेज टैंक में रखा घी और पैकिंग के लिए तैयार स्टॉक मिला. अधिकारियों को घी पहली नजर में शुद्ध नहीं लगा, जिसके बाद उसे जब्त करने की कार्रवाई की गई. अधिकारियों के मुताबिक, स्टोरेज टैंक में रखे करीब 5200 लीटर/किलोग्राम संदिग्ध घी को जब्त किया गया. इसकी अनुमानित कीमत 26 लाख रुपये बताई गई है. इसके अलावा, अलग-अलग आकार की पैकिंग में बाजार में सप्लाई के लिए तैयार 2936 किलोग्राम घी भी मिला. इसकी कीमत करीब 16 लाख रुपये आंकी गई है. इस तरह कार्रवाई के दौरान कुल 8136 किलोग्राम संदिग्ध घी जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 42 लाख रुपये है. प्रशासन ने फैक्ट्री में मौजूद पूरे स्टॉक को सील कर दिया है.

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अलग-अलग ब्रांड के नाम से सप्लाई की तैयारी

अधिकारियों के मुताबिक, फैक्ट्री में मिला घी त्योहार के दौरान बाजार में सप्लाई के लिए तैयार किया जा रहा था. पैकिंग के लिए रखे स्टॉक को अलग-अलग ब्रांड के नाम से बाजार में भेजे जाने की आशंका जताई गई है. प्रशासन की तरफ से बताया गया कि रविवार को सरकारी छुट्टी के दौरान इस स्टॉक को प्रोसेस करने, पैक करने और बाजार में बांटने की तैयारी थी. हालांकि, आम नागरिक से मिली शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई में टीम ने मौके पर पहुंचकर स्टॉक जब्त कर लिया. जांच के दौरान फर्म के इंचार्ज महेशभाई कांतिभाई थेसिया भी मौजूद थे. अधिकारियों ने उनके सामने सर्च ऑपरेशन किया और संदिग्ध घी के स्टॉक की जांच की.

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नियमों के मुताबिक जब्त किए गए संदिग्ध घी से कुल चार अलग-अलग सैंपल लिए हैं. इन्हें जांच के लिए राज्य सरकार की प्रमाणित फूड लैबोरेटरी में भेज दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, लैब रिपोर्ट आने के बाद ही घी की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी. रिपोर्ट के आधार पर कानून के मुताबिक प्रशासनिक और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. तब तक फैक्ट्री में मौजूद सभी 8,136 किलोग्राम स्टॉक को सील रखा गया है.

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त्योहारों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की चेतावनी

दिवाली के दौरान मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे समय में लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि त्योहारों के मौसम में लोगों की सेहत से समझौता करने वालों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा. फिलहाल वडोदरा की इस फैक्ट्री से जब्त घी की गुणवत्ता पर अंतिम निष्कर्ष लैब रिपोर्ट आने के बाद ही निकलेगा. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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रिपोर्ट- जप्तव्य सी. याज्ञिक