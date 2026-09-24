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घने कोहरे से विजिबिलिटी शून्य! सूरत में नेशनल हाईवे-48 पर टकराईं दो लग्जरी बसें, कांच टूटे और सामान बिखरा

Surat NH-48 Luxury Bus Accident: सूरत के कोसंबा में घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे-48 पर दो लग्जरी बसें आपस में भिड़ीं. बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित. पढ़ें पूरी खबर...

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बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त.(Photo:ITG)
बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त.(Photo:ITG)

Gujarat News: सूरत जिले के मांडवी तहसील क्षेत्र में गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे-48 पर कांसबा के पास दो लक्जरी बसों के बीच जोरदार टक्कर हो गई.हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन धीमी गति से चल रहे थे.हालाँकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है.

जानकारी के मुताबिक,सूरत जिले में कोसंबा के पास नेशनल हाईवे-48 पर आगे जा रही एक लक्जरी बस के पीछे दूसरी लक्जरी बस तेज आवाज के साथ जा टकराई.टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीछे से टकराने वाली बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद दोनों बसों में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई थी.

हादसे के कारण दोनों बसों में बैठे कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं और बसों के अंदर सामान भी बिखर गया था.हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई और किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई.

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हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे अथॉरिटी की टीम और रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची. टीम ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे की साइड में करवाकर यातायात को दोबारा सुचारू कराने का काम शुरू किया. घने कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने और लाइट चालू रखकर धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की गई.

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सूरत जिला ट्रैफिक पुलिस के पुलिस सब इंस्पेक्टर ईश्वरसिंह सिसोदिया ने बताया कि कांसबा के पास दो लक्जरी बसों के बीच दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी.

दोनों दुर्घटनाग्रस्त बसों को हाईवे की साइड में खड़ा करवाकर रास्ता खुलवाया गया. पुलिस के अनुसार, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है.घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे-48 पर सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने से यह हादसा होने की आशंका जताई जा रही है.

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