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'अमेरिका और जापान में भी होता है', समस्तीपुर छेड़छाड़ के सवाल पर भड़के बिहार के मंत्री, तेजस्वी ने घेरा

बिहार के समस्तीपुर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले पर सवाल करने पर मंत्री अशोक चौधरी भड़क गए. उन्होंने कहा कि बिहार में अनपढ़ और देहाती लोग हैं जो राज्य को बदनाम करने की साजिश करते हैं.

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तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी पर साधा निशाना (Photo: ITG)
तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी पर साधा निशाना (Photo: ITG)

बिहार के समस्तीपुर जिले में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में सवाल पूछने पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी भड़क गए. उन्होंने कहा कि अमेरिका, जापान में भी ऐसी घटनाएं होती हैं. 

उन्होंने कहा, 'बिहार 14 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, यहां अनपढ़, जाहिल, गवार और देहाती लोगो की कमी नहीं है, बिहार को बदनाम करने में इनकी भूमिका है. हालांकि, इस मामले पर उन्होंने सख्ती बरतते हुए कहा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा. जब इस मामले को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल किए गए तो अशोक चौधरी पत्रकारों पर ही भड़क गए. अशोक चौधरी का कहना है कि इस तरह नैरेटिव सेट नहीं किया सकता. उन्होंने कहा, 'घटना कहां नहीं होती, घटना जापान और अमेरिका में भी होती है.'

यह भी पढ़ें: 'करेंगे गुंडागर्दी, क्या कर लेगी वर्दी...', अब बांका में लड़की से छेड़छाड़ का Video वायरल

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अशोक चौधरी ने साफ कहा कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री यह नहीं कह सकता कि उनके राज्य में ऐसी घटना नहीं होगी. उनका कहना है कि राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कानून का बुलडोजर चलेगा. 

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तेजस्वी ने किया सवाल

RJD नेता तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाए हैं. उन्होंने अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वीडियो में उनकी चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट, झुंझलाहट और खिसियाहट साफ दिख रही है. तेजस्वी के मुताबिक, अशोक चौधरी की यह झुंझलाहट दिखा रही है कि बिहार में घोर प्रशासनिक अराजकता है. 

तेजस्वी यादव ने X पर अशोक चौधरी के वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे अशोक चौधरी की चौधराहट बताया है. उनका कहना है कि घबराहट में अशोक चौधरी बिहार के जघन्य अपराधों की तुलना अमेरिका और जापान से कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार की तुलना अमेरिका के निवेश, विकास से करके वे खुद को और अपनी पार्टी को गौरवान्वित महसूस करा रहे है.'

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