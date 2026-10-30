किसान निधि का पैसा ट्रांसफर किया, विकास योजनाओं की सौगात दी, बनासकांठा में क्या-क्या बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में शुक्रवार को किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की. किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया. उन्होंने 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया.

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पीएम मोदी ने कहा, 'हमारे किसान विकसित भारत के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं. हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण और उन्हें सशक्त करने को प्राथमिकता दी है. 2013-14 की तुलना में देश का कृषि बजट अब पांच गुना से अधिक हो गया है. पीएम किसान सम्मान निधि अब करोड़ों छोटे किसानों के जीवन का हिस्सा बन गई है.'

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि अब करोड़ों छोटे किसानों के जीवन का हिस्सा बन गई है. आज करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'पिछले कुछ सालों में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच खाद की कीमतों में बहुत उछाल आया लेकिन किसानों को समर्पित हमारी सरकार ने इसका बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया. इसपर सरकार ने करीब 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं.'

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उन्होंन आगे कहा कि हमारा निरंतर प्रयास है कि सिंचाई पर किसान की लागत भी कम हो, इसमें पीएम-कुसुम योजना की भूमिका लगातार बढ़ रही है. इसके तहत अभी तक करीब 12 लाख सोलर पंप दिए जा चुके हैं.

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