scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Make Rasgulla: बाजार की मिलावटी मिठाई छोड़ें, 2 लीटर दूध से घर पर बनाएं रसीले और टेस्टी रसगुल्ले, बनेंगे बिलकुल सॉफ्ट और स्पंजी

How to Make Rasgulla: अगर आप भी दिवाली के लिए बाजार से मिठाई लाने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं. बाजार की मिठाई पुरानी और मिलावटी हो सकती है इसलिए यहां हम आपको घर पर ही ताजी, शुद्ध और टेस्टी रसगुल्ले बनाने की आसान ट्रिक बता रहे हैं.

Advertisement
X
घर में बनाएं रसगुल्ले (Photo: ITG)
घर में बनाएं रसगुल्ले (Photo: ITG)

त्योहारों का सीजन हो या घर में कोई खास खुशी का मौका, मुंह मीठा करने के लिए रसगुल्लों का नाम सबसे पहले आता है. लेकिन बाजार की दुकानों पर मिलने वाले डिब्बा बंद रसगुल्लों में कई बार मिलावट या अत्यधिक केमिकल का डर रहता है, जिससे सेहत पर भी असर पड़ता है.

अगर आप चाहती हैं कि इस बार त्योहार पर आपके परिवार को बिल्कुल शुद्ध, स्पंजी और मुंह में घुल जाने वाले रसगुल्ले खाने को मिलें तो इन्हें बाहर से लाने के बजाय घर पर ही ताजे दूध से बनाएं. महज 2 लीटर दूध और थोड़ी सी सावधानी से आप हलवाई जैसे बेहतरीन रसगुल्ले तैयार कर सकती हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

Anurag Thakur With Wife On karwa chauth (Photo: ITG)
करवा चौथ पर पत्नी संग रोमांटिक हुए अनुराग ठाकुर, लिखा भावुक नोट
Leftover Chawal Fare
बचे हुए चावल के फरों से बनाएं कुरकुरा नाश्ता, मिनटों में होगा तैयार
Geeta Basra Karwa Chauth
लाल नहीं, करवा चौथ पर पिंक सूट में सजीं गीता, भज्जी संग मनाई सालगिरह
Anshula Kapoor First Karwa Chauth Look:
नई नवेली दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, पहले करवा चौथ पर छाया लुक
Methi Kachori Recipe
बिना स्टफिंग करवा चौथ पर बनाएं मेथी की खस्ता कचौड़ी, आसान है रेसिपी

फुल क्रीम दूध: 2 लीटर (छेना बनाने के लिए)

नींबू का रस या सफेद सिरका: 3-4 बड़े चम्मच (पानी में मिलाकर)

चीनी: 3-4 कप (चाशनी के लिए)

पानी: 4-5 कप (चाशनी और छेना धोने के लिए)

इलायची पाउडर या केवड़ा जल (फ्लेवर के लिए)

सॉफ्ट और स्पंजी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

छेना मसलने की तकनीक: रसगुल्लों के स्पंजी बनने का सबसे बड़ा राज है छेने को अच्छी तरह मसलना. हथेली के पिछले हिस्से  से छेने को कम से कम 7-8 मिनट तक तब तक मलें जब तक वह एकदम चिकना और मक्खन जैसा मुलायम न हो जाए.

Advertisement

चाशनी का तापमान: रसगुल्लों को हमेशा उबलती हुई चाशनी में ही डालें, ताकि वे तुरंत फूल जाएं. चाशनी हल्की पतली होनी चाहिए (तार वाली नहीं).

बनाने की विधि:

एक भारी तले के बर्तन में 2 लीटर दूध डालकर उबालने के लिए रखें. जब दूध में उबाल आ जाए, तो गैस बंद कर दें और दूध को 2-3 मिनट ठंडा होने दें.

नींबू के रस में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर थोड़ा-थोड़ा करके दूध में डालें. जब दूध फट जाए और हरा पानी अलग हो जाए, तब गैस बंद कर दें.

फटे हुए दूध को सूती या मलमल के कपड़े में छान लें. अब छेने पर सादा ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह धो लें ताकि नींबू का खट्टापन निकल जाए.

कपड़े को बांधकर अतिरिक्त पानी निचोड़ लें (ध्यान रहे छेना पूरी तरह सूखा न हो, हल्की नमी होनी चाहिए). अब छेने को थाली में निकालकर हथेली से 7-8 मिनट तक चिकना होने तक गूंथ लें.

छेने के छोटे-छोटे हिस्से लेकर बिना दरार के चिकनी गोलियां (बॉल्स) तैयार कर लें.

एक बड़े चौड़े बर्तन में 3-4 कप चीनी और 4-5 कप पानी डालकर गैस पर उबलने के लिए रखें. जब चाशनी में अच्छा उबाल आ जाए, तब इसमें तैयार रसगुल्ले की गोलियां एक-एक करके डाल दें.

Advertisement

बर्तन को ढककर मध्यम-तेज आंच पर 12-15 मिनट तक पकने दें. बीच में एक-दो बार हल्के हाथ से चलाएं. आप देखेंगे कि रसगुल्ले आकार में डबल और एकदम स्पंजी हो गए हैं.

गैस बंद कर दें और रसगुल्लों को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडे होने के बाद ये खाने के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ऐप पर काम, हर दिन कमाई... लेकिन सुरक्षा का क्या? सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए बनाई नई व्यवस्था |
    करीना कपूर ने मीरा राजपूत से पूछा तीसरे बच्चे का सवाल, शाहिद की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी |
    जेडीयू का चक्रव्यूह... आमने-सामने क्यों हैं ललन, अनंत और नीरज कुमार? |
    उज्जैन में खड़े हनुमानजी की प्रतिमा हटाने की फिर तैयारी? आधी रात को पहुंची भोपाल की टीम, मशीनों से डेढ़ घंटे तक की जांच |
    एक साथ भागे 17 कैदी, रास्ता भटके, सब वापस जेल पहुंचे; देखें वारदात |
    Israel में सरकार पर बड़ा संकट! Benjamin Netanyahu को नहीं मिला बहुमत |
    IND vs NZ 4th T20I: श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, वैभव-भुवनेश्वर प्लेइंग XI से बाहर |
    शादी का झूठा वादा करने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बरी, आपसी संबंध को अपराध न बनाने की सलाह |
    Russia Ukraine War: बरस रही थीं पुतिन की मिसाइलें... सिहर उठा एक्टर, छिपने पर हुआ मजबूर |
    भारत में 12 साल में 49.6 Cr लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले, रोजगार-योजनाओं ने बदली तस्वीर! वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट
    Advertisement