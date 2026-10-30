How to Make Rasgulla: बाजार की मिलावटी मिठाई छोड़ें, 2 लीटर दूध से घर पर बनाएं रसीले और टेस्टी रसगुल्ले, बनेंगे बिलकुल सॉफ्ट और स्पंजी

त्योहारों का सीजन हो या घर में कोई खास खुशी का मौका, मुंह मीठा करने के लिए रसगुल्लों का नाम सबसे पहले आता है. लेकिन बाजार की दुकानों पर मिलने वाले डिब्बा बंद रसगुल्लों में कई बार मिलावट या अत्यधिक केमिकल का डर रहता है, जिससे सेहत पर भी असर पड़ता है.

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अगर आप चाहती हैं कि इस बार त्योहार पर आपके परिवार को बिल्कुल शुद्ध, स्पंजी और मुंह में घुल जाने वाले रसगुल्ले खाने को मिलें तो इन्हें बाहर से लाने के बजाय घर पर ही ताजे दूध से बनाएं. महज 2 लीटर दूध और थोड़ी सी सावधानी से आप हलवाई जैसे बेहतरीन रसगुल्ले तैयार कर सकती हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

फुल क्रीम दूध: 2 लीटर (छेना बनाने के लिए)

नींबू का रस या सफेद सिरका: 3-4 बड़े चम्मच (पानी में मिलाकर)

चीनी: 3-4 कप (चाशनी के लिए)

पानी: 4-5 कप (चाशनी और छेना धोने के लिए)

इलायची पाउडर या केवड़ा जल (फ्लेवर के लिए)

सॉफ्ट और स्पंजी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

छेना मसलने की तकनीक: रसगुल्लों के स्पंजी बनने का सबसे बड़ा राज है छेने को अच्छी तरह मसलना. हथेली के पिछले हिस्से से छेने को कम से कम 7-8 मिनट तक तब तक मलें जब तक वह एकदम चिकना और मक्खन जैसा मुलायम न हो जाए.

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चाशनी का तापमान: रसगुल्लों को हमेशा उबलती हुई चाशनी में ही डालें, ताकि वे तुरंत फूल जाएं. चाशनी हल्की पतली होनी चाहिए (तार वाली नहीं).

बनाने की विधि:

एक भारी तले के बर्तन में 2 लीटर दूध डालकर उबालने के लिए रखें. जब दूध में उबाल आ जाए, तो गैस बंद कर दें और दूध को 2-3 मिनट ठंडा होने दें.

नींबू के रस में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर थोड़ा-थोड़ा करके दूध में डालें. जब दूध फट जाए और हरा पानी अलग हो जाए, तब गैस बंद कर दें.

फटे हुए दूध को सूती या मलमल के कपड़े में छान लें. अब छेने पर सादा ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह धो लें ताकि नींबू का खट्टापन निकल जाए.

कपड़े को बांधकर अतिरिक्त पानी निचोड़ लें (ध्यान रहे छेना पूरी तरह सूखा न हो, हल्की नमी होनी चाहिए). अब छेने को थाली में निकालकर हथेली से 7-8 मिनट तक चिकना होने तक गूंथ लें.

छेने के छोटे-छोटे हिस्से लेकर बिना दरार के चिकनी गोलियां (बॉल्स) तैयार कर लें.

एक बड़े चौड़े बर्तन में 3-4 कप चीनी और 4-5 कप पानी डालकर गैस पर उबलने के लिए रखें. जब चाशनी में अच्छा उबाल आ जाए, तब इसमें तैयार रसगुल्ले की गोलियां एक-एक करके डाल दें.

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बर्तन को ढककर मध्यम-तेज आंच पर 12-15 मिनट तक पकने दें. बीच में एक-दो बार हल्के हाथ से चलाएं. आप देखेंगे कि रसगुल्ले आकार में डबल और एकदम स्पंजी हो गए हैं.

गैस बंद कर दें और रसगुल्लों को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडे होने के बाद ये खाने के लिए तैयार हैं.

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