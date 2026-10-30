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मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे थे बदमाश, महिला ने पकड़ा तो डंडों से जमकर पीटा

संगारेड्डी में खेत में काम कर रही महिला का तीन तोला सोने का मंगलसूत्र छीनकर भागे दो आरोपियों को किसानों ने पीछा कर पकड़ लिया. महिला ने दोनों को डंडे से पीटा, जिसके बाद जिन्नारम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

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मंगलसूत्र छीनकर शख्स ने भागने की कोशिश की थी. (Photo- ITG)
मंगलसूत्र छीनकर शख्स ने भागने की कोशिश की थी. (Photo- ITG)

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में चेन स्नैचिंग की एक घटना के बाद महिला ने खुद ही बदमाशों को सबक सिखा दिया. खेत में काम कर रही महिला से सोने का मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे दो आरोपियों को आसपास के किसानों ने पकड़ लिया. इसके बाद महिला ने दोनों को डंडों से जमकर पीटा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

घटना जिन्नारम मंडल के सोलकपल्ली गांव के बाहरी इलाके की है. आरोपियों की पहचान अरविंद और सेलू के रूप में हुई है. दोनों कथित तौर पर खेत में काम कर रही महिला के पास पहुंचे और उससे रास्ता पूछने का बहाना बनाया. इसी दौरान उन्होंने महिला का तीन तोले का सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और मोटरसाइकिल से भागने लगे.

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महिला ने शोर मचाया, किसानों ने पकड़ा

मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे आरोपियों को देखकर महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया. उसकी आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान आरोपियों के पीछे दौड़े और उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद महिला ने डंडे उठाकर दोनों की पिटाई कर दी.

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सूचना मिलने पर जिन्नारम पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अरविंद और सेलू पहले भी चोरी के चार मामलों में शामिल रहे हैं. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

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