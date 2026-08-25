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Hair Fall Tips: बारिश में बाल झड़ने से हैं परेशान? घर पर बनाकर लगाएं अमरूद के पत्तों और प्याज का देसी हेयर मास्क

अमरूद के पत्ते, करी पत्ता, प्याज, एलोवेरा और नारियल तेल से बना हेयर पैक स्कैल्प की देखभाल और बालों की कंडीशनिंग के लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय है. हालांकि यह बालों का झड़ना पूरी तरह नहीं रोकता, लेकिन स्कैल्प को पोषण देकर बालों की सेहत सुधारने में मदद कर सकता है.

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प्याज का रस स्कैल्प कर इस्तेमाल किया जाता है. (PHOTO:AI)
प्याज का रस स्कैल्प कर इस्तेमाल किया जाता है. (PHOTO:AI)

Homemade Hair Mask: आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है और बारिश के मौसम में तो हेयरफॉल काफी बढ़ जाता है. बाल झड़ने की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस, खराब डाइट, नींद की कमी, प्रदूषण, हार्मोनल बदलाव और बालों की सही देखभाल न करना. इन वजहों से हेयर फॉल बढ़ सकता है और इससे बचने के लिए लोग महंगे ट्रीटमेंट से लेकर देसी नुस्खों तक आजमाते हैं. हालांकि हेयर ट्रीटमेंट का असर कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, इसी वजह से अब लोगों का झुकाव होममेड उपायों की तरफ ज्यादा जा रहा है. 

अमरूद तो हेल्दी फ्रूट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पत्ते भी काफी गुणकारी होते हैं. अमरूद के पत्तों से आप हेयर मास्क बना सकते हैं, जो बालों के लिए अच्छा होता है. आइए आपको अमरूद के पत्तों का हेयरमास्क बनाने का तरीका और इसके फायदे बताते हैं. 

कैसे बनाएं अमरूद-प्याज का हेयर मास्क?

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इस हेयरमास्क को बनाने के लिए 20 अमरूद के पत्ते, 50 करी पत्ते, 1 प्याज, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच नारियल तेल चाहिए. सबसे पहले अमरूद और करी पत्तों को अच्छी तरह धो लें. प्याज को छीलकर काट लें. अब अमरूद के पत्ते, करी पत्ते और प्याज को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. तैयार प्यूरी में एलोवेरा जेल और नारियल तेल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें.

कैसे लगाएं ये हेयरमास्क?

इस मिक्सर को स्कैल्प और बालों की जड़ों पर लगाएं और करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बालों को अच्छी तरह धो लें.

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हालांकि इसे इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर आपको जलन महसूस हो तो आप इसे इस्तेमाल न करें.

इस हेयर मास्क के क्या फायदे हो सकते हैं?

प्याज: प्याज में सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं. कुछ रिसर्च में प्याज के रस के इस्तेमाल को एक खास तरह के पैची हेयर लॉस में बालों की दोबारा ग्रोथ से जोड़ा गया है. लेकिन नॉर्मल हेयर फॉल के लिए इसके असर के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं.

अमरूद के पत्ते: इनमें कई पौधों से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट और अन्य बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं. इन्हें पारंपरिक रूप से बालों और स्कैल्प की देखभाल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाल झड़ने को रोकने पर मजबूत क्लिनिकल सबूत मौजूद नहीं हैं.

करी पत्ता: करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड और पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह बालों की कंडीशनिंग में मदद कर सकता है.

एलोवेरा और नारियल तेल: एलोवेरा स्कैल्प को आराम देने में मदद कर सकता है, जबकि नारियल तेल बालों में नमी बनाए रखने और बालों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है.

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

इस पैक से हर इंसान को फायदा मिले, यह जरूरी नहीं है. प्याज स्कैल्प पर जलन, खुजली या लालिमा पैदा कर सकता है. सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए.

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इस मास्क को खासतौर पर आंखों के आसपास न लगाएं. अगर लगाने के बाद तेज जलन, सूजन, लाल चकत्ते या खुजली हो तो तुरंत धो दें और दोबारा इस्तेमाल न करें.

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है, अमरूद के पत्ते, करी पत्ता, प्याज, एलोवेरा और नारियल तेल का यह पैक बालों और स्कैल्प की नॉर्मल हेयरकेयर के लिए आजमाया जा सकता है, लेकिन बालों का झड़ना पूरी तरह बंद करने की गारंटी नहीं दी जाती है.

 

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