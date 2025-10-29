scorecardresearch
 

Feedback

साबरकांठा में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, खेत में खींच ले गए थे आरोपी

साबरकांठा में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है. अनाज लेकर बाजार को जा रही लड़की को 3 युवकों ने खेत में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

Advertisement
X
14 साल की बच्ची से गैंगरेप, खेत में खींच ले गए थे आरोपी (Photo: Representational Image)
14 साल की बच्ची से गैंगरेप, खेत में खींच ले गए थे आरोपी (Photo: Representational Image)

गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर के गाभोई इलाके में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है. पुलिस ने तुरंत शिकायत दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. सभी आरोपियों से घटनास्थल पर पूछताछ के बाद, आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और पुलिस ने मामले की आगे की जांच कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है.

पीड़िता को जबरन खेत में ले गए थे आरोपी

यहां ग्रामीण इलाके में शाम के समय, एक पीड़िता अनाज लेकर बाजार जा रही थी, तभी स्थानीय स्तर का एक आरोपी उसे बिना किसी कारण के पास के एक खेत में ले गया, जहां दो अन्य आरोपी मौजूद थे. एक आरोपी ने उसे  उसे पकड़ लिया. अन्य दो आरोपियों ने लड़की के साथ बलात्कार किया. पीड़िता के परिवार को जानकारी हुई तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

Two people convicted of gang rape and murder in Agra were hanged (Photo- ITG)
आगरा में मासूम से गैंगरेप के बाद हत्या के दोषियों को सजा-ए-मौत  
Durgapur Gang-rape Case
दुर्गापुर केस: पुलिस ने गैंगरेप के आरोप किए खारिज, पीड़िता के दोस्त की भूमिका पर शक 
Special puja with 751 lamps at Band Kal Bhairav temple in Sabarkantha.
साबरकांठा के काल भैरव मंदिर में 751 दियों से व‍िशेष पूजा  
violent clash in sabarkantha gujarat over religious event
साबरकांठा में हिंसक झड़प और आगजनी क्यों हुई? 
Severe clash between two factions over the temple administration, vehicles set on fire.
साबरकांठा: मंदिर प्रशासन को लेकर बवाल, उपद्रवियों ने की आगजनी 

 सामूहिक बलात्कार करने वाले तीन आरोपियों में से दो ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और एक अन्य आरोपी ने भी उनकी मदद करने की बात कबूल की है. आरोपियों के खिलाफ पोस्को का मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

Input: हंसमुखभाई पटेल
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement