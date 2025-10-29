साबरकांठा में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, खेत में खींच ले गए थे आरोपी

गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर के गाभोई इलाके में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है. पुलिस ने तुरंत शिकायत दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. सभी आरोपियों से घटनास्थल पर पूछताछ के बाद, आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और पुलिस ने मामले की आगे की जांच कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है.

पीड़िता को जबरन खेत में ले गए थे आरोपी

यहां ग्रामीण इलाके में शाम के समय, एक पीड़िता अनाज लेकर बाजार जा रही थी, तभी स्थानीय स्तर का एक आरोपी उसे बिना किसी कारण के पास के एक खेत में ले गया, जहां दो अन्य आरोपी मौजूद थे. एक आरोपी ने उसे उसे पकड़ लिया. अन्य दो आरोपियों ने लड़की के साथ बलात्कार किया. पीड़िता के परिवार को जानकारी हुई तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी.

सामूहिक बलात्कार करने वाले तीन आरोपियों में से दो ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और एक अन्य आरोपी ने भी उनकी मदद करने की बात कबूल की है. आरोपियों के खिलाफ पोस्को का मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

Input: हंसमुखभाई पटेल



---- समाप्त ----