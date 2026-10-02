किताब भूलने के बहाने ले गया फ्लैट पर... मैथ्स टीचर ने 8वीं की छात्रा से किया रेप, पेपर में फेल करने की देता था धमकी

Gujarat News: राजकोट शहर के तालुका पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रहने वाली और कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसके ही पूर्व शिक्षक द्वारा गणित में अच्छे अंकों से पास कराने का लालच और फेल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने की पुलिस शिकायत दर्ज की गई है. नाबालिग की मां ने आरोप लगाया है कि यह कृत्य राजकोट के सरकारी 'मदर टेरेसा स्कूल नंबर 88' के गणित शिक्षक मोहित टांक द्वारा किया गया था. आज 2 अक्टूबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
राजकोट के कालावड रोड पर रहने वाली और एक महिला ने तालुका पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनकी 14 साल की बेटी वर्तमान में बारदानवाला कन्या विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ती है, लेकिन साल 2023 से 2026 के दौरान वह कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई 'मदर टेरेसा स्कूल नंबर 88' में कर रही थी.
गत 23 सितंबर, 2026 को जब बेटी बहुत गुमसुम और घबराई हुई दिखी, तो मां ने उसे हिम्मत बंधाकर पूछताछ की; तब बेटी ने फूट-फूटकर रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई. गत 2 जनवरी, 2026 को जब वह मदर टेरेसा स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती थी, तब गणित के शिक्षक मोहित टांक सर कहते थे कि, "मैं तुम्हें गणित में अच्छे अंक देकर पास करवा दूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो."
इसके बाद, जब क्लास में कोई नहीं होता था, तो वे उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करते थे. जब नाबालिग छात्रा मना करती, तो वे उसे गणित में फेल करने और पढ़ाई में आगे न बढ़ने देने की धमकी देते थे, जिससे डरकर वह किसी से कुछ नहीं कह पाती थी.
यह घटना 9 जनवरी, 2026 को हुई थी. सुबह 7:15 बजे जब नाबालिग छात्रा स्कूल पहुंची, तो ऑफिस में बैठे मोहित सर ने उसे बुलाकर कहा कि "हमें घर जाना है." जब छात्रा ने मना किया और सीढ़ियां चढ़ने लगी, तो शिक्षक ने पीछे जाकर उसका बैग खींच लिया और धमकी दी कि, "अगर कोई पूछे तो कहना कि मैं किताब भूल गई हूं, इसलिए सर मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं. अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें गणित में फेल कर दूंगा."
धमकी से डरी हुई मासूम छात्रा को शिक्षक अपनी कार में बिठाकर अपने सुनसान फ्लैट पर ले गया. वहां उसे बेडरूम में ले जाकर रेप करने के बाद, सुबह 8:30 बजे शिक्षक ने उसे स्कूल से थोड़ी दूर उतार दिया. इस घटना के बाद भी शिक्षक की हवस शांत नहीं हुई.
20 अप्रैल, 2026 तक वह अक्सर अन्य छात्रों के माध्यम से छात्रा को खाली क्लासरूम में बुलाता था और उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करता था. इस दौरान भी वह धमकी देता था कि, "अगर तुमने वैसा नहीं करने दिया जैसा मैं कहता हूं, तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा और खुद अपने हाथों पर ब्लेड से कट मार लूंगा."
फिलहाल, इस गंभीर मामले में पीड़िता छात्रा की मां की शिकायत के आधार पर राजकोट तालुका पुलिस ने आरोपी शिक्षक मोहित टांक के खिलाफ दुष्कर्म और POCSO एक्ट सहित कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहित टांक साल 2010 से सरकारी शिक्षक के तौर पर कार्यरत है. इससे पहले वह जामनगर जिले के ध्रोल और जामजोधपुर के अलावा राजकोट के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे चुका है. जिस स्कूल में यह घटना हुई, वहां वह पिछले 3 वर्षों से कार्यरत है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोहित टांक को गिरफ्तार कर लिया है और इस दिशा में भी आगे की जांच कर रही है कि क्या उसने किसी अन्य छात्रा को भी इसी तरह ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसाया है.