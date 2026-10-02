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Bihar Flood: पुल टूटा, नहर भी ध्वस्त... बेतिया में तेज बहाव से मचा हाहाकार, रास्ता भी बंद

बिहार के बेतिया में पुजहा-पटजीरवा-बेतिया मुख्य मार्ग पर छोटलाल चौक के पास पुल टूटने से गया है. इसी इलाके में नहर भी टूटने से पानी का तेज बहाव सड़क पर आ गया है. इसके चलते मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद है. प्रशासन ने लोगों से इस रास्ते पर नहीं जाने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है.

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प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)

बिहार के बेतिया में पुजहा-पटजीरवा-बेतिया मुख्य मार्ग पर छोटलाल चौक के पास पुल टूट गया है. पुल के टूटने के बाद इस रास्ते से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है. इसी इलाके में नहर भी टूट गई है, जिसके कारण पानी तेज रफ्तार से आसपास के इलाकों की ओर फैल रहा है.

सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज है कि यहां से गुजरना राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जोखिम भरा हो गया है. पुल और नहर के क्षतिग्रस्त होने के बाद मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है. लोगों को इस रास्ते से आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: एक बाइक, तीन दोस्त और खौफनाक हादसा... बेतिया में ट्रक की टक्कर से तीनों की मौत

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हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से इस मार्ग पर आवाजाही नहीं करने की अपील की है. प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने के लिए वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. साथ ही पानी के तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने और पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है.

पुल-नहर टूटने से आसपास पानी फैलने का खतरा

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पुल और नहर दोनों के टूटने के बाद आसपास के इलाकों में पानी फैलने की आशंका बनी हुई है. नहर से निकल रहा पानी तेजी से आसपास की ओर बढ़ रहा है, जिससे स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

प्रशासन की टीम मौके की स्थिति पर निगरानी कर रही है. लोगों को तेज बहाव वाले हिस्सों में जाने से रोका जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है. फिलहाल पुजहा-पटजीरवा-बेतिया मुख्य मार्ग पर आवाजाही बाधित है.

बेतिया

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे स्थिति सामान्य होने तक इस रास्ते का इस्तेमाल न करें. खासकर पानी के तेज बहाव वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग से ही आवागमन करें.

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