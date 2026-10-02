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Budget Friendly Goa Trip: गोवा घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन ट्रिक्स से कम बजट में करें पूरी ट्रिप एंजॉय

Budget Friendly Goa Trip: गोवा घूमने के लिए हमेशा बड़ा बजट होना जरूरी नहीं है. यहां आप बिना पैसे खर्च किए बीच पर घूमने से लेकर खूबसूरत सनसेट और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर कम बजट में गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये फ्री एक्सपीरियंस जरूर ट्राई करें.

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कम बजट में गोवा ट्रिप का लें मजा (Photo- ITG)
कम बजट में गोवा ट्रिप का लें मजा (Photo- ITG)

Budget Friendly Goa Trip: गोवा का नाम सुनते ही सबसे पहले खूबसूरत बीच, नाइटलाइफ और महंगे रिसॉर्ट्स का ख्याल आता है.लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए हर बार ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती. यहां कई ऐसी खूबसूरत जगहें और एक्टिविटीज हैं, जिन्हें आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हैं. सुबह समुद्र किनारे टहलने से लेकर रंग-बिरंगी गलियों में घूमने और सनसेट देखने तक, कई ऐसे अनुभव हैं जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं. अगर आप कम बजट में गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन फ्री एक्सपीरियंस को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें. तो आइए जानते हैं गोवा में बिना पैसे खर्च किए क्या-क्या किया जा सकता है.

सुबह-सुबह बीच पर जाएं
गोवा के बीच सुबह के समय काफी शांत और खूबसूरत नजर आते हैं. इस दौरान यहां ज्यादा भीड़ भी नहीं होती. आप समुद्र किनारे टहल सकते हैं, लहरों की आवाज सुन सकते हैं और लोकल मछुआरों को समुद्र से लौटते हुए देख सकते हैं. सुबह का शांत माहौल आपको एक अलग तरह का सुकून देगा.

शांत गार्डन में बिताएं समय
गोवा में बीच के अलावा कई हरे-भरे पब्लिक गार्डन भी हैं, जहां आप कुछ समय सुकून से बिता सकते हैं. पणजी का कैंपल गार्डन इसका अच्छा उदाहरण है. यहां छायादार जगहों पर बैठकर आराम कर सकते हैं और आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं.

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फॉन्टेनहास की गलियों में टहलें
पणजी का फॉन्टेनहास इलाका अपनी रंग-बिरंगी गलियों और पुर्तगाली शैली के पुराने घरों के लिए जाना जाता है. यहां घूमते हुए आपको खूबसूरत दीवारों पर बने म्यूरल और पुराने घर देखने को मिलेंगे. इन गलियों में पैदल घूमना गोवा को करीब से जानने का मौका मिलेगा.

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ऐतिहासिक चर्च देखें
गोवा में कई पुराने और खूबसूरत चर्च हैं जो यहां के इतिहास और वास्तुकला की झलक दिखाते हैं. बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और से कैथेड्रल जैसे चर्चों को बाहर से देखना और आसपास घूमना एक अच्छा अनुभव हो सकता है. इन जगहों पर आपको गोवा के पुराने इतिहास की झलक भी मिलेगी.

समुद्र किनारे सनसेट देखें
गोवा में सूर्यास्त देखना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है. शाम के समय किसी शांत बीच पर बैठकर डूबते सूरज को देख सकते हैं. आसमान के बदलते रंग और समुद्र की लहरों का नजारा आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है.

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