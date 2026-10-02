गुरुग्राम में पॉल्यूशन की अनदेखी पर एक्शन, CM ने 2 अफसरों को किया सस्पेंड

गुरुग्राम की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त एक्शन लिया. लगातार RWA की ओर से आ रही शिकायतों को देखते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो रीजनल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया.

और पढ़ें

सस्पेंड किए गए अधिकारियों में गुरुग्राम नॉर्थ की रीजनल ऑफिसर आकांक्षा और गुरुग्राम साउथ के रीजनल ऑफिसर मुकुल कुमार शामिल हैं. गुरुग्राम में तेजी से शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ वायु प्रदूषण, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और कचरा प्रबंधन को लेकर लगातार चिंताएं सामने आती रही हैं.

प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों की भूमिका नियमों के पालन की निगरानी करने और शिकायतों पर कार्रवाई करने में अहम रहती है. मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम की विकास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान लगातार RWA की ओर से मिल रही शिकायतों को देखते हुए यह कार्रवाई की.

दिल्ली में खराब शुरुआत

दिल्ली में गुरुवार को अक्टूबर की शुरुआत चार साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण के साथ हुई. शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 166 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में है. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के मुताबिक, इससे पहले 1 अक्टूबर को 2022 में AQI 186 दर्ज किया गया था.

Advertisement

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 44 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 37 पर एयर क्वालिटी ‘मध्यम’ श्रेणी में रही. पांच स्टेशन ‘खराब’ और दो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रहे. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने 2 से 4 अक्टूबर तक दिल्ली की एयर क्वालिटी ‘मध्यम’ श्रेणी में रहने का अनुमान जताया है.

इसके बाद अगले छह दिनों तक भी एयर क्वालिटी ‘मध्यम’ से ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रहने की संभावना है. गुरुवार को पंजाब में पराली जलाने की चार, उत्तर प्रदेश में पांच और मध्य प्रदेश में 14 घटनाएं दर्ज की गईं. 15 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कुल 137 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई हैं.

---- समाप्त ----