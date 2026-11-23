जमीन के सौदे में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर दिल्ली के एक कारोबारी से 11 करोड़ 10 लाख 20 हजार रुपये की कथित ठगी करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. गुजरात के वडोदरा का रहने वाला 42 वर्षीय मुकेश एल. बेलानी पिछले एक साल से ठिकाने बदलकर छिप रहा था. दिल्ली पुलिस ने उसे महाराष्ट्र के खोपोली से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था.

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पकड़ने के लिए एक महीने से ज्यादा समय तक ऑपरेशन चलाया गया. वह वडोदरा में अपना घर छोड़ चुका था और खोपोली में बार-बार ठिकाने बदल रहा था. पुलिस से बचने के लिए उसने दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया. यहां तक कि वह अपने परिवार से भी दूर रह रहा था.

मामला दिल्ली के सुभाष प्लेस थाने में 27 मई 2025 को दर्ज हुआ था. दिल्ली के कारोबारी ऋषि पाल बंसल ने शिकायत में बताया कि मई 2024 में चार लोगों ने उनसे संपर्क किया था. आरोपियों ने उत्तराखंड के रुड़की में 20 बीघा जमीन खरीदने और बाद में उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का भरोसा दिया.

शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने खताखेड़ी गांव की जमीन का सौदा कराने के लिए एग्रीमेंट भी तैयार कराया. कारोबारी ने नकद और बैंकिंग माध्यमों से रकम का भुगतान किया. लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जमीन विवादित है. उन्हें जो जमीन दिखाई गई थी और जो असल में बिक्री के लिए पेश की गई, उनमें भी अंतर था.

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जिस जमीन को खरीदकर आगे बेचने का वादा किया गया था, उसका सौदा भी पूरा नहीं हुआ. कारोबारी ने कई बार पैसे वापस मांगे, लेकिन रकम नहीं लौटाई गई. इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज की गई.

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कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा

जांच के दौरान मुकेश बेलानी पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा. 23 मई 2026 को रोहिणी कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया. इसके बाद 16 जून को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया.

पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाया. जांच के दौरान उसकी गतिविधियां वडोदरा से मुंबई और फिर खोपोली तक ट्रैक की गईं. आखिरकार उसे महाराष्ट्र में पकड़ लिया गया.

कारोबारियों को ऐसे बनाते थे निशाना

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में बेलानी ने कथित तौर पर बताया कि वह अपने साथियों के साथ आर्थिक रूप से मजबूत कारोबारियों को निशाना बनाता था. उन्हें जमीन खरीदकर कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का भरोसा दिया जाता था. पहले उनका विश्वास जीता जाता, फिर एग्रीमेंट के नाम पर रकम वसूली जाती. इसके बाद वादे के मुताबिक जमीन बेचने का सौदा पूरा नहीं किया जाता और आरोपी कथित तौर पर गायब हो जाते थे.

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जानकारी के मुताबिक, बेलानी पर गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ठगी और नकली नोटों से जुड़े चार अन्य मामले भी दर्ज हैं. वडोदरा में 2019 के एक मामले में उसके पास से 7 लाख रुपये के नकली भारतीय नोट बरामद किए गए थे. महाराष्ट्र की अदालत ने उसे . दिल्ली ले जाने के लिए तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है.

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