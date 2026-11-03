scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अहमदाबाद में फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को फॉर्च्यूनर ने कुचला, महिला की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

अहमदाबाद के निकोल इलाके में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में महिला की मौत हो गई, दो लोग घायल हैं. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
पुलिस ने आरोपी कार चालक को पकड़ लिया है (फोटो-ITG)
पुलिस ने आरोपी कार चालक को पकड़ लिया है (फोटो-ITG)

गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. हादसा निकोल इलाके में देवस्य स्कूल के पास हुआ. टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. हालांकि, पुलिस ने कुछ ही मिनटों में आरोपी को पकड़ लिया.

ट्रैफिक DCP नरेश कंजारिया के मुताबिक, यह हादसा अहमदाबाद के निकोल इलाके में हुआ. देवस्य स्कूल के पास फुटपाथ पर तीन लोग सो रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही फॉर्च्यूनर कार ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Hyderabad Murder Case
मां के लिव-इन पार्टनर ने गला घोंटकर किया 5 साल के मासूम का मर्डर
Tripura Smugglers Attack on BSF Jawans
त्रिपुरा में BSF जवानों पर तस्करों का हमला, हथियार छीनने की कोशिश
Kanpur Murder
शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की हत्या!
Azam Khan ED Arrest case in Supreme Court
आजम खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, इस हफ्ते सुनवाई संभव
Bhudev Bharali Murder Case
गुवाहाटी होटल गोलीकांड: आरोपी को सुरक्षा देने पर भड़की मृतक की बेटी

इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, दो अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. हादसे के बाद फॉर्च्यूनर चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया था.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने कुछ ही मिनटों में आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान 36 वर्षीय विरल चौधरी के रूप में हुई है. वह अहमदाबाद के नाना चिलोड़ा इलाके का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

इसके साथ ही हादसे के समय आरोपी के नशे में होने की आशंका की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने गाड़ी चलाते समय किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया था या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    3-0 की बढ़त का सत्यानाश, टीम की सरेआम फजीहत... फिर भी गंभीर को नहीं चुभी लगातार दो हार? |
    रिलीज से पहले रणबीर ने खोला रामायण का सीक्रेट, खराब किया नमित मल्होत्रा का प्लान? फैंस को मिला Spoiler |
    UP: खेत में मिला 100 किलो का विशालकाय अजगर, वन विभाग की टीम ने भी टेक दिए घुटने |
    काली पड़ गईं चांदी के लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां? आटे में ये चीज मिलाकर करें साफ, लगेंगी जैसे अभी-अभी खरीदी हों |
    लखनऊ में ई-रिक्शा की भीड़ से जाम, इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला- नए रजिस्ट्रेशन पर फैसला ले सरकार |
    Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम, कब करना है शुभ? जानें सही समय, विधि और नियम |
    Glenn Maxwell Retirement: मैदान पर अब नहीं दिखेगा मैक्सवेल का जलवा, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान |
    ₹1.33 करोड़ की सैलरी, ऑस्ट्रेलिया पहुंची भारतीय महिला! कहा- केवल पैसे देखकर न आना  |
    बच्चों के सामने स्टार कपल ने 20 साल बाद रचाई दूसरी शादी, घर-घर मचा बवाल, नहीं मिला खाना! |
    UP सरकार में राज्यमंत्री कृष्णा पासवान की बड़ी बहन पर हमला, दबंगों ने घेरकर पीटा
    Advertisement