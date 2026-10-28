'दिल्ली में खेलों का महाकुंभ!' DDA-यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कप 2026 शुरू, 10 यूनिवर्सिटीज के एथलीट दिखाएंगे दम

दिल्ली के कॉलेज परिसरों और विश्वविद्यालयों में अब पढ़ाई के साथ-साथ मैदानों का रोमांच भी चरम पर दिखने वाला है. राजधानी में विश्वविद्यालय स्तर पर एक मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने और युवा प्रतिभाओं को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली सरकार के 10 बड़े विश्वविद्यालय पहली बार एक साथ मैदान में उतरे हैं.

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दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) टी.एस. संधू की खास पहल पर 'DDA-यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कप 2026' का औपचारिक आगाज हो चुका है.

दिग्गजों की मौजूदगी में हुआ भव्य उद्घाटन

इस ऐतिहासिक खेल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन DDA के ऐतिहासिक रोशनआरा क्लब में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, उपराज्यपाल टी.एस. संधू और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे.

समारोह के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमों ने शानदार मार्च पास्ट किया, आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण हुआ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ माहौल में जोश भर दिया गया. इस मौके पर भारतीय खेल जगत के दिग्गज—पूर्व हॉकी ओलंपियन अशोक कुमार, अंतरराष्ट्रीय पहलवान दीपक पूनिया और स्टार निशानेबाज अशिमा अहलावत—भी युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे. उद्घाटन कार्यक्रम के ठीक बाद महिलाओं का एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच भी खेला गया.

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28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक DTU में सजेंगी प्रतिस्पर्धाएं

यह प्रतियोगिता दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DTU) द्वारा DDA के एक्टिव सहयोग से आयोजित की जा रही है. 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक सभी मुकाबले DTU स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे. एथलीट हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और क्रिकेट में अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगिता के सभी पांचों खेल पुरुष और महिला (दोनों वर्गों) में आयोजित किए जा रहे हैं.

इन 10 दिग्गज विश्वविद्यालयों के बीच होगी सीधी भिड़ंत

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DTU)

नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (NSUT)

इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली (IIITD)

इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन (IGDTUW)

दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU)

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU)

डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (AUD)

दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी

दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

अन्य सहयोगी दिल्ली विश्वविद्यालय संस्थान.

DDA के वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का मिलेगा सीधा फायदा

इस पूरी पहल का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक यह है कि इसके जरिए DDA के पास उपलब्ध विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं और वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा फायदा विश्वविद्यालयों के सामान्य छात्रों को मिलेगा.

उद्घाटन के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि यह कदम देश में स्पोर्ट्स कल्चर को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने भारत द्वारा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की सफल दावेदारी और 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य का जिक्र करते हुए युवाओं को अभी से देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी करने का आह्वान किया.

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वहीं, LG टी.एस. संधू ने कहा कि खेल केवल चैंपियन बनने का जरिया नहीं हैं, बल्कि यह जीवन में अनुशासन, टीम वर्क और हार-जीत को समान रूप से स्वीकार करने की क्षमता सिखाते हैं. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने LG का आभार जताते हुए कहा कि DDA की खेल सुविधाओं तक छात्रों की आसान पहुंच दिल्ली के शैक्षणिक परिदृश्य को बदलकर रख देगी.

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