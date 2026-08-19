Delhi: चाकू की नोक पर महिला को बनाया बंधक, 75 लाख कैश लेकर फरार हुए लुटेरे

देश की राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में 19 अगस्त को लूट की बड़ी वारदात हुई. ई-ब्लॉक, फेज-1 स्थित एक मकान में चार बदमाश जबरन दाखिल हुए. उस समय घर में मौजूद महिला को उन्होंने चाकू दिखाकर डराया और विरोध करने पर उसे काबू में कर लिया.

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आरोप है कि हमलावरों ने महिला के हाथ-पैर बांध दिए. इसके बाद घर में रखी करीब 75 लाख रुपये की नकदी लेकर मौके से निकल गए. घटना के दौरान महिला को मामूली चोटें भी लगीं है. वारदात के बाद सूचना पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद जांच शुरू की गई.

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CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

मामले में अशोक विहार थाने में लूटपाट समेत कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया है. शुरुआती जांच में चार लोगों के जबरन मकान में दाखिल होने की बात सामने आई है.

अब जांच एजेंसियां घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही हैं. फुटेज के जरिए संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस वारदात से जुड़े अन्य सुराग भी जुटा रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके.

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फिलहाल, किसी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान और उनकी तलाश की जा रही है. मामले की जांच जारी है.

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