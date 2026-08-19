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25,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे खाना खाती हैं एयर होस्टेस? वायरल वीडियो में दिखी सच्चाई

ग्लैमरस दिखने वाली एयर होस्टेस की जॉब में 25,000 फीट की ऊंचाई पर काम करना आसान नहीं होता. सोशल मीडिया पर एक केबिन क्रू मेंबर के वायरल वीडियो ने दिखाया कि कैसे केबिन क्रू यात्रियों की सेवा के बीच सीमित समय और सुविधाओं में बारी-बारी से अपना लंच ब्रेक पूरा करते हैं. देखें वीडियो-

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केबिन क्रू मेंबर समृद्धि ने हाल ही में फ़्लाइटिंग के इस कम देखे जाने वाले पहलू की एक झलक दिखाई है. (PHOTO; Instagram/@samruddhii27)
केबिन क्रू मेंबर समृद्धि ने हाल ही में फ़्लाइटिंग के इस कम देखे जाने वाले पहलू की एक झलक दिखाई है. (PHOTO; Instagram/@samruddhii27)

एक्टर-एक्ट्रेस और मॉडल के बाद अगर लोगों को किसी की जॉब काफी इंप्रेस करती हैं तो वो एयर होस्टेस हैं. उनकी ड्रेस और मेकअप को देखकर लोग उनकी तरफ काफी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और उनको उनकी जॉब बेहद ग्लैमरस लगती है. मगर सच्चाई काफी अलग होती है, जिससे आम लोग अनजान रहते हैं. जहां नॉर्मल ऑफिस में लंच टाइम होते ही लोग टिफिन उठाकर सीधे खाना खाने चले जाते हैं. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि घंटों आसमान में यात्रियों की सेवा करने वाले केबिन क्रू आखिर अपना खाना कब खाते हैं?

फ्लाइट में सेफ्टी चेक, अनाउंसमेंट, यात्रियों की मदद और सर्विस के बीच उनके लिए खाना खाने का समय निकालना आसान नहीं होता. हाल ही में केबिन क्रू मेंबर समृद्धि ने सोशल मीडिया पर अपने लंच ब्रेक की झलक दिखाकर इस सवाल का जवाब दिया है. उनका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान भी खींच रहा है. आइए आपको बताते हैं कि उनके इस वायरल वीडियो में क्या है.

25 हजार फीट की ऊंचाई पर ऐसा होता है लंच ब्रेक

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समृद्धि ने 'बिन क्रू के तौर पर मेरी जिंदगी का एक दिन' नाम से एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में उन्होंने बताया कि 25,000 फीट की ऊंचाई पर उनका लंच ब्रेक कैसा होता है. उन्होंने दिखाया कि फ्लाइट के दौरान केबिन क्रू को भी खाना मिलता है, हालांकि यह फ्लाइट के टाइम और शेड्यूल पर डिपेंड करता है.

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समृद्धि के लिए आए खाने को एक सफेद बॉक्स में पैक किया गया था. इसके अंदर अलग-अलग डिश सिल्वर कलर के फॉयल कंटेनर में रखी थीं और हर कंटेनर पर खाने का नाम भी लिखा था.

खाने में क्या मिला?

समृद्धि ने नॉन-वेज मील चुना. इसमें चावल, सब्जियां, चिकन और दाल शामिल थी. इसके साथ मिठाई, बन और मस्करपोन भी दिया गया था. यानी आसमान में हजारों फीट ऊपर काम करने वाले क्रू के लिए भी बाकायदा मील की व्यवस्था होती है.

खाना खाने के बाद सफाई भी जरूरी

हालांकि फ्लाइट में कम स्पेल होने के कारण खाना खाते समय थोड़ी परेशानी भी होती है. जैसे समृद्धि के लंच के दौरान कुछ खाना गिर गया, जिसे उन्होंने तुरंत साफ कर दिया. उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट उनके लिए एक तरह से दूसरा घर है, इसलिए उसे साफ-सुथरा रखना भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है.

क्या लंच के दौरान पूरी टीम काम से रुक जाती है?

जैसे आम ऑफिस में लोग ग्रुप में लंच के लिए जाते हैं, मगर केबिन क्रू ऐसा बिल्कुल नहीं होता. केबिन क्रू अपने खाने का ब्रेक बारी-बारी से लेते हैं. जब एक मेंबर खाना खा रहा होता है, तब दूसरा यात्रियों की देखभाल और केबिन की जिम्मेदारी संभालता रहता है. इस तरह यात्रियों की सर्विस भी जारी रहती है और क्रू को खाना खाने का मौका भी मिल जाता है.

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क्या फ्लाइट में खाना ओवन में गर्म होता है?

समृद्धि के वीडियो पर एक यूजर ने पूछा कि क्या फ्लाइट में खाना ओवन से गर्म किया जाता है. इस पर उन्होंने बताया कि जिस प्लेन में वह थीं, उसमें ओवन नहीं था. इससे पता चलता है कि केबिन क्रू को प्लेन की सुविधाओं और सीमित जगह के हिसाब से ही काम करना पड़ता है.

लंच खत्म होते ही फिर ड्यूटी

खाना खत्म करने के बाद समृद्धि ने अपनी जगह साफ की और मिठाई बाद के लिए रख ली, क्योंकि उनका पेट भर चुका था. इसके बाद उन्होंने जल्दी से लिपस्टिक टच-अप किया और फिर अपने काम पर लौट गईं.

उनका वीडियो दिखाता है कि एयर होस्टेस की नौकरी सिर्फ यात्रियों को खाना परोसने या उनकी मदद करने तक सीमित नहीं है. हजारों फीट की ऊंचाई पर उनका अपना लंच ब्रेक भी ड्यूटी के बीच कुछ ही टाइम में पूरा होता है.

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