बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर आया जीजा और साले को मार दी गोली, जानें विवाद की वजह

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक जीजा ने अपने ही साले की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात कोहड़ौर थाना क्षेत्र के मदाफरपुर बाजार में हुई. मेडिकल स्टोर पर बैठे देवेंद्र यादव पर उसके जीजा कपिल ने लाइसेंसी पिस्टल से कई फायर किए. गोली लगने से देवेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर हालत के चलते देवेंद्र की जान नहीं बच सकी. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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जानकारी के मुताबिक, देवेंद्र यादव मदाफरपुर बाजार स्थित अपने मेडिकल स्टोर पर बैठकर दवा बेच रहे थे. इसी दौरान उनके जीजा कपिल वहां पहुंचे. आरोप है कि कपिल ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से देवेंद्र पर ताबड़तोड़ कई फायर कर दिए. बताया जा रहा है कि आरोपी जीजा ब्लड प्रूफ जैकेट पहनकर मेडिकल स्टोर पहुंचा था. अचानक हुई गोलीबारी से बाजार में अफरा-तफरी मच गई. गोली लगने के बाद देवेंद्र गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. वारदात के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने आरोपी कपिल को पकड़ लिया. इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

पत्नी से विवाद को लेकर चल रहा था तनाव

बताया गया है कि आरोपी कपिल का अपनी पत्नी से पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर जीजा और साले के बीच भी अक्सर तनाव की स्थिति रहती थी. इसी पारिवारिक विवाद के बीच कपिल ने अपने साले देवेंद्र यादव को निशाना बनाया. आरोपी कपिल रिटायर्ड फौजी बताया जा रहा है. मौजूदा समय में वह सुल्तानपुर जिला अस्पताल में गार्ड के पद पर तैनात है. उसके पास लाइसेंसी पिस्टल थी, जिसका इस्तेमाल उसने वारदात को अंजाम देने में किया.

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गोली चलने की घटना के बाद मदाफरपुर बाजार में सनसनी फैल गई. दुकान में घुसकर गोली मारे जाने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया. ग्रामीणों ने आरोपी कपिल की पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

वारदात की सूचना मिलने के बाद प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मामले की जांच पड़ताल की. पुलिस के मुताबिक, घटना के पीछे पत्नी से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. एसपी ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है.

एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर की जांच

मेडिकल स्टोर पर बैठे देवेंद्र यादव पर जिस तरह उनके जीजा ने अचानक लाइसेंसी पिस्टल से कई फायर किए, उससे बाजार में सनसनी फैल गई. गंभीर रूप से घायल देवेंद्र को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी कपिल को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी के रिटायर्ड फौजी होने और मौजूदा समय में सुल्तानपुर जिला अस्पताल में गार्ड के रूप में तैनात होने की जानकारी सामने आई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसपी दीपक भूकर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है.

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