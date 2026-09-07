Grow Spices at Home: घर के गमले में उगाएं ये 8 मसाले, हर महीने होगी पैसों की अच्छी बचत, खाने का स्वाद भी होगा गजब

Grow Spices at Home: भारतीय खाना मसालों के बिना अधूरा सा लगता है. हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा और हरी मिर्च जैसी चीजों का इस्तेमाल लगभग हर घर में रोजाना होता है. अगर आप हर महीने मसालों पर होने वाले खर्च को कम करना चाहते हैं तो इन्हें घर में ही उगाने का तरीका आजमा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इनमें से कई मसालों को आप गमले, ग्रो बैग या घर की छोटी सी क्यारी में आसानी से उगा सकते हैं. इसके लिए बस सही मिट्टी, पर्याप्त धूप और जरूरत के मुताबिक पानी का ध्यान रखना जरूरी है. इससे आपको जरूरत के समय ताजे मसाले मिल सकते हैं और बाजार से बार-बार खरीदने का खर्च भी कम हो सकता है.

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हल्दी

हल्दी को घर के गमले में आसानी से उगाया जा सकता है. इसके लिए कच्ची हल्दी की गांठ को मिट्टी में लगा दें. गमले को ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना करीब 5 से 6 घंटे धूप आती हो. मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के अनुसार पानी देते रहें.

अदरक

हल्दी की तरह अदरक भी घर में उगाया जा सकता है. इसके लिए अदरक के एक टुकड़े को मिट्टी में लगा दें और समय-समय पर हल्का पानी देते रहें. अदरक की अच्छी ग्रोथ के लिए गर्म मौसम को बेहतर माना जाता है. हालांकि, इसे तैयार होने में कई महीने लग सकते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा.

जीरा

जीरे का पौधा भी घर के गमले में लगाया जा सकता है. इसके लिए लगभग 10 इंच का गमला इस्तेमाल करें. गमले में मिट्टी, कोकोपीट, रेत और ऑर्गेनिक कम्पोस्ट का मिश्रण भरें. इसके बाद जीरे के बीज डालकर हल्का पानी दें. गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त धूप मिल सके.

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धनिया

धनिया घर में उगाने वाले सबसे आसान मसालों में से एक है. इसके लिए थोड़ा चौड़ा गमला लें और उसमें धनिया के बीज डाल दें. मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें और गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी मिले. कुछ समय बाद इसमें हरे-हरे धनिया के पौधे निकलने लगेंगे, जिन्हें खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

सौंफ

सौंफ का पौधा भी घर के गमले में आसानी से लगाया जा सकता है. इसके लिए गमले में मिट्टी, कोकोपीट, रेत और ऑर्गेनिक कम्पोस्ट भरें. अब इसमें सौंफ के बीज डालकर हल्का पानी दें. गमले को अच्छी रोशनी वाली जगह पर रखें और मिट्टी को जरूरत के हिसाब से नम रखें.

हरी मिर्च

हरी मिर्च उगाने के लिए आप नर्सरी से पौधा लाकर गमले में लगा सकते हैं. इसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो. पौधे को रेगुलर पानी देने और उसकी देखभाल करने पर कुछ समय बाद इसमें हरी मिर्च लगना शुरू हो सकती है.

तेजपत्ता

तेजपत्ता का पौधा भी घर में लगाया जा सकता है लेकिन इसे दूसरे छोटे पौधों की तुलना में ज्यादा जगह की जरूरत पड़ सकती है. इसे बड़े गमले में लगाएं और ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो. सही देखभाल के साथ तेजपत्ते के पत्तों का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जा सकता है.

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लहसुन

घर में लहसुन उगाना भी काफी आसान है. लहसुन की कलियों को मिट्टी में लगाकर आप हरे लहसुन के पत्ते उगा सकते हैं. इसके लिए गमले के बजाय ट्रे या चौड़े कंटेनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. हरे लहसुन का इस्तेमाल सब्जी, चटनी और कई दूसरी डिशेज में किया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

घर में मसाले उगाते समय गमले में पानी जमा न होने दें. पौधे की जरूरत के हिसाब से ही पानी दें और मिट्टी की क्वालिटी का भी ध्यान रखें. सही देखभाल के साथ घर की बालकनी, छत या छोटी सी जगह में भी कई मसाले उगाए जा सकते हैं.

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