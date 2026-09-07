हनुमान अंश के बाद अब बड़े पर्दे पर दिखेगी श्रीमद्भागवतम, इस दिन दिखेगी 'कृष्ण' की पहली झलक

'हनुमान अंश' फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद से ही बॉलीवुड में भक्ति और पौराणिक कहानियों पर फिल्में बनाने की होड़ सी मच गई है. आने वाले दिनों में ऐसी कई बड़ी फिल्मों के ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है. इसी बीच, पौराणिक धारावाहिक 'रामायण' से भारत के हर घर में अपनी खास जगह बनाने वाले रामानंद सागर के पोते आकाश सागर और अमृत सागर एक बेहद बड़ा सिनेमाई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं.

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बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस विशाल फ्रैंचाइजी की पहली झलक यानी टीजर पोस्टर 10 सितंबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा.

सागर परिवार की नई और भव्य पहल

सदियों से श्रीमद्भागवत महापुराण हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और पूजनीय ग्रंथों में से एक माना गया है. यह पवित्र ग्रंथ भगवान कृष्ण के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके दिव्य अवतार को गहराई से समझने का सबसे बड़ा जरिया रहा है. अब सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट (SPE) के बैनर तले आकाश सागर चोपड़ा और अमृत सागर चोपड़ा इसे एक बड़े स्तर पर लाइव-एक्शन फिल्म के रूप में पर्दे पर उतारने जा रहे हैं. रामानंद सागर ने जिस तरह 'रामायण' के जरिए इतिहास रचा था, उनके पोते उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस नए और ऐतिहासिक सिनेमाई सफर की शुरुआत कर रहे हैं.

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सात पार्ट में तैयार होगी फिल्म

सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है. मेकर्स ने इस आध्यात्मिक और धार्मिक कथा को सात फिल्मों की एक बड़ी थिएट्रिकल सीरीज के रूप में तैयार करने की योजना बनाई है. हालांकि, पहले भाग से जुड़ी ज्यादातर जानकारियों को अभी पूरी तरह से गुप्त रखा गया है, लेकिन 10 सितंबर को रिलीज होने वाला टीजर पोस्टर दर्शकों को इस प्रोजेक्ट के विजुअल स्टाइल, खास क्रिएटिव विजन और इसकी भव्य दुनिया की एक छोटी सी झलक जरूर दिखा देगा. इस पूरी फ्रैंचाइजी से जुड़ी बाकी जानकारियां भी आने वाले महीनों में धीरे-धीरे सामने लाई जाएंगी.

हैदराबाद में शूटिंग शुरू

ऐसी खबरें हैं कि टीजर पोस्टर के जारी होने के साथ ही मेकर्स फिल्म की स्टारकास्ट से भी पर्दा उठा सकते हैं. इस मेगा प्रोजेक्ट की पहली फिल्म की शूटिंग हैदराबाद की मशहूर रामोजी फिल्म सिटी में शुरू भी की जा चुकी है. भारतीय दर्शकों को बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिनेमाई अनुभव देने के लिए निर्माताओं ने हॉलीवुड के कई बड़े और दिग्गज तकनीशियनों को अपने साथ जोड़ा है.

क्या है श्रीमद्भागवतम का महत्व?

धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्रीमद्भागवतम हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ है. मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा से जुड़ा यह पवित्र ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके अवतारों, विशेषकर श्री कृष्ण की भक्ति और लीलाओं का सुंदर वर्णन करता है. अब इसी पावन कथा को बड़े पर्दे पर एक भव्य रूप में देखना भारतीय दर्शकों के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा.

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