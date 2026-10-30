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'दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को रोका जा रहा', रामलीला ग्राउंड की रैली को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री दूसरे राज्यों से दिल्ली आ रहे लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह वोट के अधिकार और संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिसमें पूरा विपक्ष एकजुट है.

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों संग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. (Photo- Screengrab)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों संग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. (Photo- Screengrab)

दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पर होने वाली विपक्ष की रैली से पहले राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को रोका जाए. राहुल गांधी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब समेत कई राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों को दिल्ली आने से रोकने की कोशिश की जा रही है.

राहुल गांधी ने कहा कि लोग यहां कितनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और कितने लोगों को रोका जाता है, यह देखकर देश में क्या हो रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि लोगों में बहुत गुस्सा है और गहरी भावनात्मक पीड़ा है, क्योंकि लाखों लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: INDIA ब्लॉक का मॉक महाभियोग एक दिन के लिए टला, कल खड़गे के आवास पर जुटेंगे नेता

'लोगों के वोट चोरी किए जा रहे हैं'

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोगों के वोट अडानी, ओमानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भगवान को फायदा पहुंचाने के लिए चोरी किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह अलग-अलग विरोध प्रदर्शन नहीं हैं, बल्कि एक ही आंदोलन है. पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है और जो भी विरोध करना चाहता है, उसका स्वागत है.

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई संविधान, भारत के विचार और वोट देने के अधिकार को बचाने के लिए है. वोट का अधिकार हर भारतीय की आवाज है और विपक्ष इसी अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट हुआ है.

यह भी पढ़ें: फिर 'स्पीकर' की चेयर पर बैठेंगी मीरा कुमार, खड़गे लाएंगे मोशन, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ऐसे आएगा मॉक महाभियोग

राहुल ने कल का कार्यक्रम टाला

राहुल गांधी ने बताया कि कल होने वाला ठीक इसी तरह का कार्यक्रम उसी समय पर टाल दिया गया है. इसके अगले दिन रामलीला ग्राउंड में मार्च निकाला जाएगा. उन्होंने सभी लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की. राहुल गांधी ने कहा कि दोनों कार्यक्रम लोकतंत्र को कमजोर किए जाने के मुद्दे से जुड़े हैं और जो लोग विरोध करना चाहते हैं, वे इस मार्च में शामिल हो सकते हैं.

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