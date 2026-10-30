scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरा एग्जाम है, ट्रेन लेट है, आगे से क्लियर करवा दीजिए...' वायरल पोस्ट पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने लेट हो रही ट्रेन को लेकर रेलवे से मदद मांगी है.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर ट्रेन लेट से जुड़ा एक पोस्ट वायरल हो रहा है. (Photo: Pexels)
सोशल मीडिया पर ट्रेन लेट से जुड़ा एक पोस्ट वायरल हो रहा है. (Photo: Pexels)

अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेन लेट होने या रेलवे की किसी सर्विस में गड़बड़ी होने के पोस्ट वायरल होते रहते हैं. यात्री किसी ना किसी दिक्कत को लेकर पोस्ट करते हैं और रेलवे की ओर से भी उस पर जवाब आता है और समस्या को दूर करने की कोशिश की जाती है. ऐसा ही रेलवे से मदद मांगने वाला एक पोस्ट एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर  सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. वायरल हो रहे पोस्ट में एक परीक्षार्थी की ओर से ट्रेन लेट होने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. 

दरअसल, ट्रेन नंबर 12627 (कर्नाटक एक्सप्रेस) में यात्रा कर रहे एक शख्स ने पोस्ट कर रेलवे से ट्रेन लेट को जल्दी पहुंचाने की रिक्वेस्ट की थी. यूजर का कहना था कि उनकी परीक्षा है और ट्रेन लेट है, ऐसे में ट्रेन को क्लियरेंस दिलवा दीजिए. साथ ही उन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इसके बाद से कुछ यूजर रेलवे की सर्विस पर सवाल उठा रहे हैं तो कई लोग शिकायत करने वाले शख्स को कह रहे हैं कि उन्हें पहले  से एक्स्ट्रा वक्त लेकर चलना चाहिए था. 

वायरल पोस्ट में क्या लिखा है?

सम्बंधित ख़बरें

Indian Railway PM Modi
गुजरात, राजस्‍थान से काशी तक... PM मोदी ने दी 2 नई ट्रेनों की सौगात
Vande Bharat Train
वंदे भारत स्लीपर अब इस रूट पर भी... 16 घंटे में पूरा होगा सफर, जानें रूट-टाइमिंग-स्टॉपेज
Diwali Chhath Train Travel Tips
दिवाली-छठ पर जाना है घर, नहीं मिला ट्रेन टिकट, ये तरीका आएगा काम
Vande Bharat Special Train
9:30 घंटे में वाराणसी से दिल्ली! 31 Oct से दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, देखें पहली झलक
Guwahati College Student body found on Railway Track in Andhra Pradesh
टॉयलेट में नहीं था पानी... छोड़नी पड़ी ट्रेन, अब रेलवे भरेगा जुर्माना

अरुण कुमार नाम के यूजर ने लिखा है- 'अर्जेंट हेल्प. ट्रेन नंबर 12627 (कर्नाटक एक्सप्रेस) में स्टूडेंट एग्जाम इमरजेंसी है. ट्रेन लेट चल रही है. मेरा कल आगरा कैंट में एग्जाम है. कृपया साल बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ट्रेन को आगे बढ़ाने की अनुमति दें.' इस पोस्ट के बाद यूजर ने रेलवे की ओर से दिए गए जवाब का भी स्क्रीनशॉट दिया है, जिसमें रेलवे ने कहा है कि ट्रेन झांसी (JHS) डिवीजन से 151 मिनट यानी 2 घंटे 31 मिनट की देरी से निकली. इसकी वजह परिचालन संबंधी बाधाएं थीं. हम इस ट्रेन की देरी को यथासंभव कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. आपको हुई असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है.  

Advertisement

इसके साथ ही यूजर लगातार इस पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- एक दिन पहले जाकर नहीं जा सकते तुम सब? एक यूजर ने लिखा- अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक दिन पहले पहुंचने की आदत बना लेनी चाहिए. इस पर अरुण कुमार ने बताया कि वो खुद रेलवे में सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें कहीं जाने से पहले कई चीज मैनेज करनी होती है. ऐसे में कई बार एक दिन पहले पहुंचना संभव नहीं होता है. 

वहीं, कुछ लोग रेलवे की सर्विस पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि रेलवे में ट्रेन लेट होने की काफी अहम समस्या है. साथ ही कुछ लोग  एग्जाम व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं और कुछ लोग यूजर को सलाह दे रहे हैं कि कैसे टाइम पर एग्जाम सेंटर तक पहुंचा जा सकता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Healthwealth summit: पेट की सेहत बिगड़ी तो दिमाग पर भी पड़ सकता है असर, जानें कैसे काम करता है 'गट-ब्रेन एक्सिस' |
    HERO ने लॉन्च किया नियो-रेट्रो लुक वाला नया स्कूटर... 76,400 रुपये है कीमत |
    'हां, सरेंडर कर देंगे', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन |
    गुजरात दौरे पर पीएम मोदी का बनासकांठा में भव्य रोड शो, समर्थकों में भारी उत्साह |
    बेटे युग संग अजमेर शरीफ की दरगाह में फंसे थे अजय देवगन, भीड़ पर फूटा गुस्सा, वायरल हो रहा Video |
    'मोदी जी तीन बार PM बने और चौथी बार भी बनेंगे', लखनऊ में बोले अमित शाह |
    हाइवे पर काम करते वक्त धंस गई मिट्टी, 5 मजदूर दबे, स्थानीय लोगों ने 2 को बाहर निकाला |
    अचानक क्रैश हुआ सुजलॉन का शेयर, 52 वीक के निचले स्‍तर पर पहुंचा |
    2027 चुनाव की तैयारी में जुटी UP BJP, कार्यकर्ताओं को दिए 5 खास टास्क |
    अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दुलारचंद यादव हत्याकांड में 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश
    Advertisement