scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Eetha Trailer: पैर में घुंघरू, नाक में नथ और नौवारी साड़ी... 'ईठा' में श्रद्धा कपूर को देखकर नहीं झपकेंगी पलकें

Shraddha Kapoor Eetha Trailer: श्रद्धा कपूर की मचअवेटेड फिल्म 'ईठा' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस बायोपिक ड्रामा में, श्रद्धा कपूर लोक-नाट्य की दिग्गज विठाबाई नारायणगांवकर के रूप में नजर आएंगी. इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी नजर आएंगे.

Advertisement
X
ईठा का ट्रेलर रिलीज (Photo: YT/ Maddock Films)
ईठा का ट्रेलर रिलीज (Photo: YT/ Maddock Films)

'स्त्री 2' की जबर्दस्त सफलता के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक बेहद अलग और पावरफुल अवतार में लौटने के लिए तैयार हैं. उनकी आने वाली मच-अवेटेड फिल्म 'ईठा' (Eetha) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है.

मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में श्रद्धा कपूर महाराष्ट्र की लोक कला 'लावणी' और 'तमाशा' की दुनिया में अपने हुनर का जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं. ट्रेलर में मंच पर थिरकते कदम, चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास और समाज की रूढ़ियों को तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा है.

ट्रेलर को देखकर एक बात तो समझ आ गई है कि  यह महज एक एंटरटेनर फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कलाकार की कहानी है, जिसके लिए उसकी कला सिर्फ एक जरिया नहीं बल्कि उसके अस्तित्व और स्वाभिमान की लड़ाई है.

सम्बंधित ख़बरें

Ajay Devgn mobbed in ajmer sharif dargah
जब बेटे युग संग अजमेर शरीफ की दरगाह में फंसे थे अजय देवगन, Video
Parineeti Chopra,Raghav Chadha Karwa Chauth
35 हजार फीट की ऊंचाई पर परिणीति चोपड़ा का करवा चौथ, VIDEO
Kareena Kapoor Meera Kapoor
करीना संग शाहिद की पत्नी मीरा ने की बात, तीसरे बच्चे पर तोड़ी चुप्पी
Diljit Dosanjh Delhi Concert
Diljit के कॉन्सर्ट से पहले पुलिस की एडवाइजरी!
celebs who observe karwa chauth fast despite being muslim
हिंदू संस्कृति में डूबीं मुस्लिम एक्ट्रेसेस! रीति-रिवाज से रखा करवा चौथ का व्रत, पति की लंबी उम्र की कामना

विथाबाई नारायणगांवकर से प्रेरित किरदार
फिल्म में श्रद्धा कपूर का किरदार महाराष्ट्र की मशहूर लावणी सम्राज्ञी विथाबाई नारायणगांवकर के जीवन और संघर्षों से प्रेरित है. 'स्त्री 2' के बाद एक पीरियड ड्रामा पर आधारित फिल्म में श्रद्धा को देखना उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. नौवारी साड़ी, हाथ में हरी चूड़ियां, गले में पारंपरिक गहने और लावणी का वो नटखट अंदाज श्रद्धा का यह लुक दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. 

Advertisement

'ईथा' की सबसे खास बात यह है कि यह लावणी और तमाशा को सिर्फ नाच-गाने या मनोरंजन के तौर पर पेश नहीं करती. यह फिल्म लावणी कलाकारों के कड़े परिश्रम, उनके संघर्षों और समाज में मिलने वाले मान-सम्मान (या उसकी कमी) के कड़वे सच को उजागर करती है. ट्रेलर में उस दौर के बड़े-बड़े मंडपों, खचाखच भरी भीड़ और रंग-बिरंगे स्टेज शो को बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है. लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे जो चुनौतियां और सामाजिक दबाव छिपे होते हैं, वही इस कहानी की गहराई है.

डायलॉग ने जीता दिल
ट्रेलर का एक डायलॉग काफी दमदार है.जिसमें श्रद्धा कहती हैं,  'यह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, यह हमारी अस्मिता और मान-सम्मान का प्रतीक है.' यह डायलॉग फिल्म की पूरी कहानी को बयां कर देता है. यहां 'नौवारी' साड़ी महज एक पारंपरिक पहनावा नहीं, बल्कि संस्कृति, आत्मसम्मान और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक मजबूत जरिया बनकर उभरती है.

अजय-अतुल का दमदार म्यूजिक 
फिल्म के संगीत की कमान इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी अजय-अतुल ने संभाली है, जबकि गानों की कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की है. ऐसे में दर्शकों को पारंपरिक लावणी संगीत और जबर्दस्त डांस परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल देखने को मिलने वाला है. ट्रेलर में रणदीप हुड्डा का भी एक अलग और धाकड़ अवतार देखने को मिलता है. उनके अलावा मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी और सिद्धार्थ जाधव जैसे दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. यह फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Virat Kohli का न्यूजीलैंड में ग्रैंड वेलकम, एयरपोर्ट पर उमड़ा फैन्स का हुजूम |
    Ahoi Ashtami 2026: 1 नवंबर को अहोई अष्टमी पर शुभ संयोग, बच्चों की तरक्की के लिए जरूर करें ये काम |
    प्‍याज के दाम डबल, चीनी और तेल भी महंगे... अचानक क्‍यों बढ़े ये दाम? |
    उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर लापता, खराब मौसम के बीच सर्च ऑपरेशन शुरू |
    Eetha Trailer: पैर में घुंघरू, नाक में नथ और नौवारी साड़ी... 'ईठा' में श्रद्धा कपूर को देखकर पलकें नहीं झपकेंगी |
    हमीरपुर: करवा चौथ का चांद देखने छत पर गई महिला की गिरकर मौत, पति की लंबी उम्र के लिए रखा था निर्जला व्रत |
    'केंद्र सरकार ने भेजा है...' कहकर स्कूलों में पहुंचा शख्स, शिक्षकों को 300-350 रुपये में बेची मैग्नेटिक बेल्ट |
    'हर हेल्थ चेकअप जरूरी नहीं!' जाने-माने डॉक्टरों ने बताया सही पैथोलॉजी लैब चुनने का फॉर्मूला |
    Optical Illusion: 10 सेकंड में तस्वीर में छिपी 8 गलतियां खोजकर दिखाइए, क्या आपकी नजर है इतनी तेज? |
    परविंदर सिंह झोटा और गुलजार सिंह के परिवार को CRPF सुरक्षा, केंद्र सरकार का फैसला
    Advertisement