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लालू यादव को देख इमोशनल हुए तेज प्रताप, सताई पिता के सेहत की चिंता, मां राबड़ी देवी ने संभाला

राइज एंड फॉल 2 के लेटेस्ट एपिसोड में तेज प्रताप यादव को उनके माता-पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से सरप्राइज वीडियो कॉल कराई गई, जिससे वे भावुक हो गए. आइए जानते हैं कि लालू यादव और उनके बेटे की क्या बात हुई.

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लालू यादव हुए इमोशनल (Photo: Social Media)
लालू यादव हुए इमोशनल (Photo: Social Media)

भोजपुरी बवाल के बाद तेज प्रताप यादव राइज एंड फॉल 2 में दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं. रियलिटी शोज में तेज प्रताप की रियल पर्सनैलिटी देख फैन्स उनकी तारीफ कर रहे हैं. अब राइज एंड फॉल 2 में तेज प्रताप का इमोशनल साइड देखने को मिला. ये पल तब आया जब उन्हें अचानक अपने पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी से बात करने का मौका मिला. 

तेज प्रताप के छलके आंसू
लेटेस्ट एपिसोड में तेज प्रताप को उनके माता-पिता से सरप्राइज वीडियो कॉल कराई गई. लालू यादव और राबड़ी देवी को देखकर तेज प्रताप इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. ये पल देखकर शो में मौजूद स्वरा भास्कर भी भावुक हो गईं और उन्हें अपनी बेटी राबिया की याद आ गई. 

शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से पूछा कि आप लोग शो देख रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि हां. तेज प्रताप पेरेंट्स को देखकर अपने इमोशन्स नहीं रोक पाए. उनकी आंखें भर आती हैं. वो मां राबड़ी देवी से पूछते हैं कि पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही हैं. राबड़ी देवी कहती हैं कि ठीक हैं वो. पर जब लालू यादव ने माइक लेकर बोलने की कोशिश की, तो ढंग से बोल नहीं पा रहे थे. 

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यादव परिवार के इस मिलन ने हर किसी को भावुक कर दिया. इसी एपिसोड में स्वरा भास्कर ने होस्ट वीरेंद्र सहवाग को बताया कि वो अपनी बेटी को याद कर रही हैं, जिसके बाद वो भी फूट-फूटकर रोने लगीं. इस तरह एक तरफ तेज प्रताप का परिवार के लिए प्यार सामने आया, तो दूसरी तरफ स्वरा की मां का दर्द भी दर्शकों को छू गया. 

इससे पहले भी तेज प्रताप यादव शो में घर और मां राबड़ी देवी की याद में इमोशनल हो चुके हैं. स्वरा भास्कर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें घर की याद सता रही है, खासकर मां राबड़ी देवी की. उन्होंने यहां तक कह दिया था, “मुझे घर जाना है.”

तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं, मई 2025 में लालू यादव ने उन्हें आरजेडी से 6 साल के लिए निकाल दिया था और परिवार से भी नाता तोड़ने की बात कही थी. इसके बाद से तेज प्रताप और परिवार के बीच की दूरी लगातार चर्चा में रही है. 

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