सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें बढ़ीं, दूसरा केस भी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ दर्ज एक और मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है. सूत्रों के मुताबिक, अब क्राइम ब्रांच CJP नेताओं के खिलाफ दर्ज दोनों मामलों की जांच करेगी. इससे पहले जंतर-मंतर इलाके में दास और रांका के कथित तौर पर प्रवेश करने से जुड़ा मामला सोमवार को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था.

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर को सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे और CJP के 11 अन्य सदस्य जंतर-मंतर पहुंचे थे. जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है. पुलिस के अनुसार, सभी 14 लोग निजी परिसर से होते हुए जंतर-मंतर पहुंचे थे.

मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें रोकने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने सभी 14 लोगों को हिरासत में लिया. इस मामले में दो FIR दर्ज की गई थीं. अब इन दोनों मामलों की जांच क्राइम ब्रांच करेगी.

न्यायिक हिरासत में भेजा गया था

सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट ने पीस बॉन्ड का उल्लंघन करने के मामले में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. इसके बाद सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई. जंतर-मंतर में प्रवेश से जुड़े मामले को सोमवार को क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने के बाद मंगलवार को दूसरा मामला भी ट्रांसफर कर दिया गया. इस तरह अब CJP नेताओं से जुड़े दोनों मामलों की जांच क्राइम ब्रांच करेगी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर की घटना के बाद कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था और दो FIR दर्ज की गई थीं. सौरव दास और आशुतोष रांका फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

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