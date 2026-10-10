दिल्ली में प्रोटेस्ट के बीच खुल गए ये रास्ते, यहां पढ़ें ट्रैफिक अपडेट
दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के बीच कई प्रमुख सड़कों, चौराहों और बॉर्डर पर ट्रैफिक सामान्य है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एम्स से सफदरजंग मकबरे, धौला कुआं, ITO से लेकर नोएडा बॉर्डर तक कई जगहों पर यातायात की स्थिति साफ की है.
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कई प्रमुख रास्तों पर यातायात सामान्य. (File photo: ITG)
राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. CJP का आरोप है कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए. पार्टी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. साथ ही, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव की मांग भी की जा रही है.
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस तैनात है. इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग रास्तों पर यातायात की स्थिति को लेकर अपडेट जारी किया है. ताजा अपडेट के मुताबिक, कई प्रमुख सड़कों, चौराहों और बॉर्डर पर ट्रैफिक सामान्य चल रहा है. घर से निकलने से पहले इन रास्तों की स्थिति देख लें.