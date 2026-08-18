scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है नाम? जुड़वाने के लिए मिलेगा एक और मौका, जानिए प्रक्रिया

दिल्ली में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 अगस्त को प्रकाशित होनी है. वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में अगर कोई नाम प्रकाशित होने से रह जाए, तो इसके लिए दूसरा मौका भी मिलेगा.

Advertisement
X
दिल्ली SIR
दिल्ली SIR

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण चल रहा है. अगले हफ्ते 24 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होनी है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुछ नाम कटेंगे, तो वहीं यह भी संभव है कि किसी वाजिब मतदाता का नाम सूची से नदारद हो. ऐसे में लोगों को चिंता है कि अगर कहीं हमारा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो आगे विकल्प क्या है. ऐसे वोटर्स को बता दें कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अगर किसी वोटर का नाम नहीं आया, तो नाम जुड़वाने का एक मौका और मिलेगा.

चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद नाम जुड़वाने का एक मौका और देता है, जिसे एसआईआर का दावा और आपत्ति चरण कहा जाता है. अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में प्रकाशित नहीं हुआ है, तो चुनाव आयोग भूल-चूक लेनी-देनी की तर्ज पर ऐसे मतदाताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नोटिस भेजेगा. जिन मतदाताओं ने गणना पत्र तो जमा किया है लेकिन उनका रिकॉर्ड पिछले एसआईआर के रिकॉर्ड से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है.

गणना पत्र तो जमा किया है, लेकिन मैपिंग नहीं हो पा रही है तो ऐसे मतदाता नोटिस मिलने पर चुनाव आयोग की ओर से पहचान और सत्यापन के लिए तय 12 दस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज पेश कर सकते हैं. ये ऐसे दस्तावेज होने चाहिए, जिनसे जन्मतिथि, निजी पहचान और निवास स्थान की पुष्टि होती हो. घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके भी बहुत ही आसानी से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है. इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या मोबाइल ऐप पर जाना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

2.4 crore names removed from final voter list released after SIR process in Uttar Pradesh
ऑनलाइन गणना फॉर्म जमा करने पर क्या ऑफलाइन भी...? EC ने ये कहा
voter list sir
वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से खत्म नहीं होती नागरिकता: SC
CM Bhagwant Mann
'योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए SIR...', पंजाबियों से CM मान ने की ये अपील
dk shivakumar pralhad joshi bhagwant mann
पंजाब-कर्नाटक की सत्ता पर सवार विपक्ष को SIR मंजूर, शिकायतें बीजेपी को हैं
पाकिस्तान से आए हिंदुओं की क्या हैं चुनौतियां?
Advertisement

क्या है प्रक्रिया

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या आप पहली बार वोटर बन रहे हैं, तो फॉर्म 6 भरें. अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, तो ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध हैं. अपने बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ से संपर्क करें. इसके लिए भी ऐप आपकी मदद करता है. आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म 6 लें और भरने के बाद उचित दस्तावेज के साथ जमा कर दें.

यह भी पढ़ें: जज के तबादले के चलते सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट मामले में फैसला टला

चुनाव आयोग अक्सर शनिवार और रविवार को मतदान केंद्रों पर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर आयोजित करता है. वहां जाकर भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का आवेदन किया जा सकता है. जरूरत सजग रहने की है. आवेदन करते समय आपको पहचान और आयु प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या 10वीं की मार्कशीट में से किसी एक की जरूरत होगी.

यह भी पढ़ें: 'SIR में वोटर लिस्ट से मेरा नाम कटा', प्रकाश राज का दावा, बोले- पता नहीं क्या-क्या कागज दिखाने पड़ेंगे

निवास प्रमाण पत्र के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक या राशन कार्ड में से कोई एक देना होगा. इनके अलावा एक साफ रंगीन तस्वीर भी देनी होगी, जो नाम सत्यापित होने पर आपके वोटर आईडी पर छपेगी. आप Voters' Service Portal पर जाकर 'Search in Electoral Roll' विकल्प का उपयोग करके यह देख सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है नाम? जुड़वाने के लिए मिलेगा एक और मौका, जानिए प्रक्रिया |
    हमसे सब कुछ छ‍िन जाएगा... JSSC-CGL रद्द होने पर रोने लगे पास अभ्यर्थी, खुला नया मोर्चा |
    DU प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का छात्र पर लगा आरोप, किया गया सस्पेंड |
    ATC बिल्डिंग में लगी आग, कोलकाता एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप- VIDEO |
    KPSC भर्ती घोटाले में 13 ठिकानों पर ED की रेड, जानें क्या है मामला |
    वंदे मातरम पर जारी सियासी बवाल, गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में सिर्फ गाए गए 2 पैरा |
    'पवन सिंह ने जबरन डाला Kissing सीन, मना करने पर भागे', भोजपुरी हसीना ने पावर स्टार पर लगाया आरोप |
    मेरठ के होटल में नाबालिग हिंदू लड़की संग पकड़ा गया फरदीन, जमकर हुआ बवाल, आरोपी गिरफ्तार |
    अब यूपी में समय पर होंगी सरकारी भर्तियां! वार्षिक कैलेंडर से परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तय |
    मसूद अजहर का हिमायती, जैश का सपोर्टर बिहार से गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजता था फंड
    Advertisement