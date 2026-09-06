Kal Ka Rashifal 7 September 2026: सोमवार को 5 राशियों पर बरसेगा पैसा, धन लाभ के योग, पढ़ें पूरा राशिफल

7 सितंबर 2026 का राशिफल: सोमवार का दिन कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है.कुछ राशि वालों को धन लाभ के अवसर मिलेंगे, तो कुछ को लेनदेन और खर्च के मामले में सावधानी बरतनी होगी.आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का कल का राशिफल.

और पढ़ें

मेष राशि

कल सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आगे रहेंगे.संपर्क और संवाद बेहतर होगा.परिवार का सहयोग मिलेगा . बड़े लोगों का सम्मान बनाए रखेंगे.कारोबार में गति आएगी. पारंपरिक काम से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है.कामकाज में गंभीरता बढ़ेगी और शुभ प्रस्ताव मिलने के योग हैं.

कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी.लक्ष्य पर फोकस रहेगा और काम तेजी से पूरे करने की कोशिश करेंगे.आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी.लाभ बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. आपकी प्रतिभा की सराहना होगी.मन की बात आसानी से कह पाएंगे.रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी . साथी का सहयोग मिलेगा.अनुशासन बनाए रखें.सेहत में सुधार होगा . आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 7, 8 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ सोम सोमाय नमः' का जाप करें.

वृषभ राशि

घर-परिवार में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है.करियर और कारोबार में तेजी आएगी.धन बचाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास सफल हो सकते हैं.घर में सामंजस्य बना रहेगा.मेहमानों का आगमन हो सकता है . रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होंगे.

Advertisement

कारोबारी लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान देंगे.लेनदेन और व्यावसायिक अवसरों में सक्रियता बढ़ेगी.वित्तीय लाभ के अवसर बनेंगे.बैंकिंग और बचत से जुड़े काम पूरे होंगे. परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे.रिश्तों में अपनापन और भरोसा बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.खुद पर ध्यान देंगे . मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 8

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.घर आए अतिथि का सम्मान करें.

मिथुन राशि

नई योजनाओं और कामों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा.अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों से मुलाकात हो सकती है.आर्थिक मामलों में गति आएगी.रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. निजी मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

कारोबार में सुधार होगा.लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और लंबित काम पूरे करने की कोशिश करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.बैंकिंग और वित्तीय मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.प्रेम और मित्रता के रिश्ते मजबूत होंगे.प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी.आत्मविश्वास बढ़ेगा.सीखने और नई गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 7 और 8

शुभ रंग: स्काई ब्लू

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और नई सोच के साथ आगे बढ़ें.

कर्क राशि

बजट को लेकर सावधानी बरतनी होगी.बड़े लोगों की सलाह से काम करना लाभकारी रहेगा.कामकाज सामान्य गति से आगे बढ़ेगा.रिश्तों में सहयोग और समझ बढ़ाने की कोशिश करेंगे.विदेश से जुड़े कामों में गति आ सकती है.

Advertisement

कार्यक्षेत्र में छोटी गलतियों से बचें.प्रलोभन में आने के बजाय सूझबूझ से फैसले लें.खर्च बढ़ सकता है.लेनदेन में सावधानी बरतें और अनजान लोगों से आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. जल्दबाजी में कोई बात न कहें.बहस से बचें और रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें.स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें.मनोबल ऊंचा बनाए रखने की कोशिश करें.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और विनम्रता बनाए रखें.

सिंह राशि

कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं.आत्मविश्वास बढ़ेगा. अपनी बात प्रभावी तरीके से रख पाएंगे.करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा.सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी.

धन-संपत्ति: रुका हुआ धन मिल सकता है.आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे.

प्रेम-मैत्री: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.प्रेम संबंधों में अनुकूलता बढ़ेगी और प्रिय से मुलाकात हो सकती है.

स्वास्थ्य-मनोबल: मनोबल ऊंचा रहेगा.स्वास्थ्य पर ध्यान देने से लाभ होगा.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.

कन्या राशि

अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के सामने अपनी बात रखने में सफल होंगे.प्रशासनिक और पैतृक मामलों में गति आएगी.आर्थिक और करियर से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे.आपकी साख और सम्मान में वृद्धि हो सकती है.

Advertisement

नौकरी-व्यवसाय: पद और प्रभाव बढ़ेगा.प्रतिभा और योग्यता के दम पर कार्यक्षेत्र में बेहतर जगह बनाएंगे.

धन-संपत्ति: भवन और वाहन से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी.आर्थिक प्रबंधन बेहतर होगा.

प्रेम-मैत्री: करीबियों से खुलकर बातचीत कर पाएंगे.परिवार में भरोसा और अपनापन बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है.

शुभ अंक: 2, 5, 7 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और लोगों के साथ सहयोग की भावना रखें.

तुला राशि

उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.कारोबार और नौकरी में तेजी आएगी.मित्रों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और यात्रा के योग बन सकते हैं.मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

नौकरी-व्यवसाय: करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी.प्रबंधन से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ेगी.

धन-संपत्ति: पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.लाभ बढ़ेगा.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.प्रेम और मित्रता के मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य-मनोबल: मनोबल और उत्साह बढ़ा रहेगा.स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और अपना मनोबल बढ़ाए रखें.

वृश्चिक राशि

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी.अचानक कोई स्थिति परेशानी बढ़ा सकती है.निवेश में जल्दबाजी से बचें.कामकाज सामान्य गति से चलेगा.वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज न करें.

Advertisement

नौकरी-व्यवसाय: काम पर फोकस बनाए रखें.बातचीत में तर्क और संयम से काम लें.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में नियंत्रण रखें.अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचें.

प्रेम-मैत्री: परिवार का सहयोग मिलेगा.रिश्तों में धैर्य और विनम्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें.

धनु राशि

टीम के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी.साख और सम्मान बढ़ेगा.वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.कारोबार और उद्योग से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.लाभकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी.करियर और कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

धन-संपत्ति: लाभ बढ़ाने पर फोकस रहेगा.लेनदेन और अनुबंधों में सफलता मिल सकती है.

प्रेम-मैत्री: रिश्ते मजबूत होंगे.परिवार के साथ खुशियां साझा करेंगे और प्रिय के साथ सुखद समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: मनोबल बढ़ेगा.खानपान में संतुलन बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 3 और 7

शुभ रंग: भगवा

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और मित्रों के साथ संबंध मजबूत करें.

मकर राशि

दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.वित्तीय संतुलन के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा.नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का लाभ मिलेगा.खर्च और लेनदेन पर नियंत्रण रखें.

Advertisement

नौकरी-व्यवसाय: जल्दबाजी से बचें.पेशेवर मामलों में विरोधियों और बाहरी लोगों से सावधान रहें.

धन-संपत्ति: निवेश में रुचि रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.

प्रेम-मैत्री: अपनों की बात को नजरअंदाज न करें.बहस और विवाद से बचकर चलें.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान पर ध्यान दें.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: भूरा

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और अपने काम में निरंतरता बनाए रखें.

कुंभ राशि

मन की बात प्रभावी तरीके से कह पाएंगे.मित्रों और प्रियजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे.शिक्षा और अध्ययन में रुचि बढ़ेगी.प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए मेहनत करेंगे.संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है.

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां मिलेंगी.बातचीत और पेशेवर मुलाकातों में सफलता मिलेगी.

धन-संपत्ति: वित्तीय लाभ के अवसर बनेंगे.योजनाओं में तेजी आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम-मैत्री: घर में खुशी का माहौल रहेगा.रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा.व्यक्तित्व में निखार आएगा.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

मीन राशि

परिवार और निजी मामलों पर ध्यान रहेगा.भावुक होकर फैसले लेने से बचें.वाणी में विनम्रता रखें.व्यक्तिगत और प्रशासनिक कामों में गति आएगी.बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा और संबंधों में मजबूती आएगी.

नौकरी-व्यवसाय: पेशेवर मामले आपके पक्ष में रहेंगे.कला-कौशल और प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ बढ़ सकता है.धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

प्रेम-मैत्री: प्रिय से मुलाकात हो सकती है.रिश्तों में धैर्य रखें और अपनों की सलाह पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान सामान्य रखें.नियमित दिनचर्या और अनुशासन से लाभ होगा.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3 और 7

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और अफवाहों पर ध्यान देने से बचें.---------

---- समाप्त ----