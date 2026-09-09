scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सेफ्टी ऑडिट नहीं, बिजली में मनमानी वसूली... सत्य निकेतन के PG कारोबार का 'हॉस्टल डेथ 2.0' में बड़ा खुलासा

सत्य निकेतन PG हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इलाके की कई इमारतें जर्जर हैं. आजतक के स्टिंग ऑपरेशन में PG की सुरक्षा व्यवस्था का खुलासा हुआ. ज्यादातर PG में सुरक्षा सर्टिफिकेट नहीं है. सुरक्षा ऑडिट भी नहीं होता. बिजली के कनेक्शन से कमाई का दावा है.

Advertisement
X
दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी बिल्डिंग में 7 लोगों की मौत हो चुकी है. (File Photo: Reuters)
दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी बिल्डिंग में 7 लोगों की मौत हो चुकी है. (File Photo: Reuters)

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए PG हादसे में 7 लोगों की जान चली गई. कई लोग घायल है. हादसे के बाद अब PG और हॉस्टल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. जर्जर इमारतों में रहने वाले छात्रों की मुश्किलें सामने आ रही हैं. 

आजतक ने पहले भी 'ऑपरेशन हॉस्टल डेथ' के जरिए इलाके की हकीकत दिखाई थी. अब 'ऑपरेशन हॉस्टल डेथ 2.0' में PG के कारोबार से जुड़े कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं.

आजतक ने सत्य निकेतन इलाके में छात्रों को PG दिलाने वाले एक ब्रोकर का स्टिंग किया. खुफिया कैमरे पर ब्रोकर ने दावा किया कि इलाके की किसी भी बिल्डिंग के पास सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है. उसने यह भी दावा किया कि किसी बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है.

सम्बंधित ख़बरें

Chirag Delhi Students vacants PG
सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्रों ने खाली किए PG, कॉलेज ने की रहने की व्यवस्था
dewas arpit jaj death delhi satya niketan
'अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली न भेजना', फफक पड़े अर्पित के पिता
दिल्ली के 'PG माफिया' को बेनकाब करती रिपोर्ट, देखिए खबरदार में
सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में MCD, जर्जर इमारतें गिराने का काम शुरू, देखें
Delhi Satya Niketan
सत्य निकेतन में बिल्डिंग्स गिराने का काम शुरू, 7 इमारत सील, 35 को भेजा नोटिस

ब्रोकर के मुताबिक, सत्य निकेतन की ज्यादातर इमारतों में कई-कई मंजिलें हैं. हर मंजिल का मालिक अलग है. एक छात्र को PG दिलाने पर उसे करीब 4,500 से 5,000 रुपये तक का मार्जिन मिलता है.

बिजली के कनेक्शन से भी कमाई का दावा

ब्रोकर ने PG के कारोबार में बिजली के कनेक्शन को कमाई का बड़ा जरिया बताया. उसने बताया कि छात्रों से बिजली के लिए करीब 17 से 18 रुपये प्रति यूनिट तक लिए जाते हैं.

Advertisement

ब्रोकर का दावा है कि दूसरे शहरों से आने वाले कई छात्रों को दिल्ली के बिजली बिल की जानकारी नहीं होती. उन्हें यह पता नहीं होता कि PG में बिजली का अलग हिसाब लिया जा रहा है. उसने यह भी दावा किया कि यहां छात्रों को दिल्ली सरकार की 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा नहीं मिलती.

ब्रोकर ने PG मालिकों की कमाई को लेकर भी बड़ा दावा किया. उसने बताया कि एक मालिक हर महीने करीब ढाई से तीन लाख रुपये तक कमा सकता है. PG मालिक ब्रोकर को बिल्डिंग संभालने की जिम्मेदारी देते हैं. उसे हर महीने मालिक को करीब दो लाख रुपये देने होते हैं. कमरे खाली रहें या भरे हों, यह रकम देनी होती है. उसका दावा है कि उसकी खुद की कमाई करीब 40 हजार रुपये महीना रहती है.

सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बड़ा छात्र इलाका है. यहां बड़ी संख्या में छात्र PG और हॉस्टल में रहते हैं. इलाके में करीब 200 PG होने का दावा किया जाता है.

यह भी पढ़ें: 'बेटे की मौत से टूट चुका हूं, आप अपने बच्चों को पढ़ने दिल्ली न भेजना...', सत्य निकेतन हादसे में 21 साल के अर्पित ने गंवाई जान, पिता फफक पड़े

Advertisement

आसपास कई बड़े कॉलेज हैं. इनमें वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और मैत्रेयी कॉलेज शामिल हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में सभी छात्रों के लिए पर्याप्त हॉस्टल नहीं हैं. ऐसे में दूसरे शहरों से पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों को निजी PG का सहारा लेना पड़ता है.

सत्य निकेतन हादसे ने इन PG की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. छात्रों का आरोप है कि कई जगह सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होता. जर्जर इमारतों में छोटे और भीड़भाड़ वाले कमरों में छात्र रहने को मजबूर हैं.

अब सवाल यह है कि आखिर इन इमारतों को सुरक्षा मंजूरी कैसे मिलती है. अगर सुरक्षा ऑडिट नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है. हादसे के बाद कार्रवाई होती है. कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है. लेकिन कुछ समय बाद मामला फिर ठंडा पड़ जाता है.

यह भी पढ़ें: सत्य निकेतन हादसा: 'बेसमेंट में चल रहा था काम', पूछताछ में बिल्डिंग मालिक के बेटे ने उगला राज

सत्य निकेतन का यह मामला केवल एक हादसे तक सीमित नहीं है. यह दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा और PG व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. दूसरे शहरों से बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर दिल्ली आने वाले छात्र आखिर सुरक्षित तरीके से कहां रहें. यह सवाल अब भी बना हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mithun Tarot Rashifal 9 September 2026: पैसा बचाने पर करें फोकस, घरेलू मामलो में सक्रियता आएगी |
    Vrishabh Tarot Rashifal 9 September 2026: समझदारी के साथ करें सभी काम, न करें ये एक गलती |
    Mesh Tarot Rashifal 9 September 2026: कला प्रदर्शन के अवसरों को भुनाएंगे, लक्ष्य पर फोकस रखें |
    Career Rashifal 9 September 2026 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 9 September 2026: कर्क राशि वाले रिश्तों में मधुरता रखेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Arthik Rashifal 9 सितंबर 2026: वृषभ राशि वालों की व्यापारिक गतिविधियां होंगी तेज, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 सितंबर 2026: आज 9 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 9 सितंबर 2026 मीन राशिफल: चत व आय के मामले संतुलित रहेंगे, परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे |
    आज 9 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: ठगों से सावधान रहें, महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं |
    आज 9 सितंबर 2026 मकर राशिफल: व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं
    Advertisement