scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 9 September 2026: समझदारी के साथ करें सभी काम, न करें ये एक गलती

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 9 September 2026: आसपास अनुकूलन रहेगा. योजनाओं को आकार देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां तेज होंगी. सभी से मेलजोल बनाए रखेंगे. हिम्मत से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष
नाइट आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए आपसी विश्वास को बनाए रखने और जिम्मेदारी स्वीकारने में सहयोगी है. अन्य की उम्मीदों को पूरा करेंगे. साहस और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. कार्यों को उचित दिशा में आगे लेकर जाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करेंगे. श्रेष्ठ प्रदर्शन पर जोर होगा.योग्यता से लक्ष्यों को पूरा करेंगे. अनुशासन रखेंगे.

अवसरों को भुनाने की कोशिश रहेगी. अनुभवी लोगों का समर्थन प्राप्त होगा. दोस्तों का सहयोग बढ़ेगा. भेंट चर्चा में सफलता पाएंगे. आवश्यक विषयों पर फोकस बनाए रखेंगे. नियमों की अवहेलना से बचें. आसपास अनुकूलन रहेगा. योजनाओं को आकार देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां तेज होंगी. सभी से मेलजोल बनाए रखेंगे. हिम्मत से आगे बढ़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कला प्रदर्शन के अवसरों को भुनाएंगे, लक्ष्य पर फोकस रखें
सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे, सामंजस्यता पर बल होगा
गोपनीयता से समझौता न करें, पैसों के व्यवहार में संतुलन रखें
सावधानी बढ़ाएं, संकेतों को अनदेखा न करें
असहजताएं दूर होंगी, नियमितता पर बल रहेगा

स्वास्थ्य: दिनचर्या नियमित रहेगी. खानपान पर फोकस होगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. तैयारी बनाए रखेंगे.
आर्थिक स्थिति: कारोबारी लाभ और प्रतिष्ठा बल पाएगी. पद प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. योजनाओं में मदद मिलेगी.
रिश्ते: घर के  मामलों में सहजता रखेंगे. व्यक्तिगत चर्चाएं सुखद होंगी. संबंधियों संग समय बिताएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Career Rashifal 9 September 2026 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 9 September 2026: कर्क राशि वाले रिश्तों में मधुरता रखेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Arthik Rashifal 9 सितंबर 2026: वृषभ राशि वालों की व्यापारिक गतिविधियां होंगी तेज, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 सितंबर 2026: आज 9 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 9 सितंबर 2026 मीन राशिफल: चत व आय के मामले संतुलित रहेंगे, परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे |
    आज 9 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: ठगों से सावधान रहें, महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं |
    आज 9 सितंबर 2026 मकर राशिफल: व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं |
    आज 9 सितंबर 2026 धनु राशिफल: रिश्तों में ऊर्जा रखें, चर्चा में सजगता व सहयोग बनाए रहेंगे |
    दिल्ली: नरेला प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर, दो के पैरों में लगी गोली |
    आज 9 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: सुख सौख्य साझा करेंगे, स्वजन प्रसन्न रहेंगे
    Advertisement