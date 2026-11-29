परिवार से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के साथ काम करेंगे. आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. भवन और वाहन से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. उत्साह और गुस्से में आकर कोई फैसला लेने से बचें. पारिवारिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. रिश्तों में जल्दबाजी न करें. आपसी तालमेल और अनुशासन बनाए रखें. विनम्रता से काम लें. बहस से बचें. जरूरी सामान खरीदने की योजना आगे बढ़ेगी. अपनों का सम्मान करें. कारोबार में सुधार होगा. पेशेवर मामलों में मजबूती आएगी.

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नौकरी-व्यवसाय: करियर में तालमेल बनाए रखेंगे. कामकाज को गंभीरता से लेंगे. कारोबार में सफलता मिलेगी. अपने प्रयासों से बेहतर परिणाम पाएंगे. कला और कौशल पर ध्यान देंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पारंपरिक कामों में रुचि बढ़ेगी. अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे. योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ेंगे. कारोबार से जुड़ी समझ बेहतर होगी.

प्रेम-मैत्री: बातचीत में पूर्वाग्रह और जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें. आपसी विश्वास बनाए रखें. भावनाओं को जाहिर करते समय धैर्य रखें. जल्दबाजी में अपनी बात न कहें. संपर्क और मेलजोल बढ़ाने पर जोर रहेगा. अपनों की सलाह मानकर चलें. भावुकता से बचें और छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें.

स्वास्थ्य-मनोबल: समझदारी और बड़प्पन से काम लें. रहन-सहन आकर्षक रहेगा. जरूरत से ज्यादा उत्साहित होने से बचें. स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहें और संकीर्ण सोच से दूर रहें.

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आज का उपाय: 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. अहंकार से बचें.



शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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