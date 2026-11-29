नोएडा में बीयर की आखिरी केन को लेकर हुए मामूली विवाद में 21 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शनिवार सुबह शराब पीने के दौरान दो दोस्तों के बीच कहासुनी हुई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एक युवक ने अपने ही दोस्त पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी. गोली लगने से तुषार ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके दोस्त सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है.

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घटना नोएडा के सेक्टर-143बी स्थित एसकेए ओरियन सोसायटी की है. पुलिस के मुताबिक, तुषार ठाकुर और सौरभ शर्मा मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले थे. दोनों के घर आसपास हैं और वे बचपन से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों निजी कंपनियों में नौकरी करते थे. अगस्त 2026 में उन्होंने नोएडा के सेक्टर-143बी स्थित एसकेए ओरियन सोसायटी में किराये पर फ्लैट लिया था. इसके बाद से दोनों साथ रह रहे थे.

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हाल ही में दोनों की नौकरी छूट गई थी. वे नई नौकरी की तलाश में अलग-अलग कंपनियों में इंटरव्यू दे रहे थे. शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे दोनों फ्लैट में बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान बीयर की एक आखिरी केन बची थी. उसे कौन पिएगा, इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.

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आखिरी बीयर केन को लेकर हुआ विवाद, पिस्टल निकालकर चलाई गोली

पुलिस के अनुसार, पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि इसी दौरान सौरभ ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और तुषार पर गोली चला दी. गोली लगते ही तुषार की मौके पर मौत हो गई. वारदात के समय फ्लैट में दोनों युवक ही मौजूद थे. गोली चलने की आवाज से सोसायटी में अफरातफरी मच गई.

घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर-142 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. तुषार के पिता की शिकायत पर सौरभ शर्मा के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एसीपी सेंट्रल नोएडा कमलेश कांत ने बताया कि आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली गई है. मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

बचपन की दोस्ती का दर्दनाक अंत, एक ही फ्लैट में रहते थे दोनों

तुषार और सौरभ के बीच बचपन से दोस्ती थी. दोनों के परिवार फरीदाबाद में आसपास रहते हैं. इसी पुरानी जान-पहचान के चलते दोनों ने नोएडा में साथ रहने का फैसला किया था. अगस्त से वे एक ही फ्लैट में रह रहे थे. जिस दोस्त के साथ तुषार पिछले कई महीनों से रह रहा था, उसी पर उसकी हत्या करने का आरोप है.

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तुषार की मौत की खबर मिलने के बाद उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है. मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि बचपन की दोस्ती का अंत हत्या के साथ हुआ.

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