इजरायल में एकता सरकार बनाने की कोशिशों को झटका लगा है. बेंजामिन नेतन्याहू और गादी आइजेनकोट के बीच रविवार को करीब दो घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन दोनों अपने मतभेद दूर नहीं कर सके. नेतन्याहू ने बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनने की व्यवस्था में दूसरे नंबर पर रहने का प्रस्ताव दिया था. इसके बावजूद बैठक किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकी.

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इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मुलाकात तेल अवीव के किरिया सैन्य मुख्यालय में हुई. शुरुआत में दोनों नेताओं को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी गई, जिसके बाद सरकार बनाने पर चर्चा शुरू हुई. बातचीत में पूर्व स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर रॉन डर्मर भी शामिल हुए. बैठक के बाद लिकुड और याशर पार्टी ने साझा बयान जारी कर कहा कि चर्चा गंभीर रही. दोनों पक्ष अपने मतभेद दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी.

अपने सहयोगियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं आइजेनकोट

सरकार गठन में सबसे बड़ी अड़चन आइजेनकोट का अपने मौजूदा सहयोगियों से अलग होने से इनकार करना है. 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद उनके गुट को संसद में बहुमत मिला था. आइजेनकोट ने नेतन्याहू से कहा कि वह अपने साथियों के साथ बने रहेंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार बनने के बाद लिकुड और उसके सहयोगी दल इसमें शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे सरकार के तय सिद्धांतों को मानें.

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यशर पार्टी से अगली सरकार की दिशा पूछे जाने पर आइजेनकोट के कार्यालय ने कहा, "हम यहूदी बहुमत के साथ रहेंगे." इससे साफ है कि वह ऐसी सरकार चाहते हैं, जिसे संसद में यहूदी बहुमत का समर्थन हासिल हो.

नेतन्याहू ने दिया था रोटेशन का प्रस्ताव

इस बैठक से एक दिन पहले नेतन्याहू ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वह रोटेशन व्यवस्था के तहत दूसरे प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं. इस फॉर्मूले में आइजेनकोट पहले प्रधानमंत्री बनते. नेतन्याहू का यह प्रस्ताव आइजेनकोट को लिकुड के बिना वैकल्पिक सरकार बनाने से रोकने की कोशिश माना गया.

दरअसल, आइजेनकोट ने नेतन्याहू को प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था. इसके बाद दोनों नेताओं की बैठक तय हुई. बातचीत पहले हर्जलिया में होनी थी, लेकिन बाद में इसे तेल अवीव स्थित किरिया सैन्य मुख्यालय में रखा गया. बैठक की शुरुआत सुरक्षा जानकारी से हुई, फिर सरकार गठन पर चर्चा चली. इसके बावजूद कोई रास्ता नहीं निकला.

बेनेट के साथ बातचीत जारी, लेकिन कई चुनौतियां

इसी दौरान यशर के प्रतिनिधियों और नफ्ताली बेनेट की पार्टी 'बियाचद' के बीच भी बातचीत हुई. यह बैठक तीन घंटे से ज्यादा चली. दोनों पक्षों के बीच कुछ मुद्दों पर प्रगति की खबर है, लेकिन अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की सैन्य भर्ती का सवाल अब भी अटका हुआ है. बेनेट नेतन्याहू और लिकुड को एकता सरकार में शामिल करने के पक्ष में हैं. इसके उलट, यिसराइल बेयतेनु के एविगडोर लिबरमैन और डेमोक्रेट्स के याइर गोलान पहले ही यशर के साथ गठबंधन समझौते कर चुके हैं. दोनों नेतन्याहू के साथ एकता सरकार बनाने के खिलाफ हैं.

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आइजेनकोट को 8 नवंबर को सरकार बनाने का जिम्मा मिला था. अब उनके पास तय समय का आखिरी सप्ताह बचा है. हालांकि, वह सरकार बनाने के लिए 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत मांग सकते हैं.



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