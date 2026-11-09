'विक्टिम' के तौर पर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, 2013 का है मामला

दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2013 के एक मामले में 'विक्टिम' (पीड़ित) के तौर पर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए नया नोटिस जारी किया है. यह मामला राष्ट्रीय राजधानी के दौरे के दौरान एसएफआई और सीपीआईएम सपोर्टर्स के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है.

और पढ़ें

पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम अभी कोलकाता में है और ममता बनर्जी का बयान पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाएगा.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नोटिस ममता को मामले में आरोपी के तौर पर नहीं, बल्कि पीड़ित के तौर पर जारी किया गया है.

बता दें, यह मामला अप्रैल 2013 का है, जब तत्कालीन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए दिल्ली स्थित प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर हेडक्वार्टर पहुंची थीं.

इस विजिट के दौरान एसएफआई और सीपीआईएम सपोर्टर्स ने कथित तौर पर उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके कारण उनके डेलिगेशन के मेंबर्स के साथ झड़प हुई.

पश्चिम बंगाल रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय के एक अधिकारी की शिकायत पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी. अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों और ममता बनर्जी के डेलिगेशन के बीच हुई घटना की जानकारी दी थी.

Advertisement

सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने पहले भी इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने की दो बार कोशिश की थी. नोटिस मिलने के बावजूद बयान दर्ज नहीं किए जा सके.

अब ममता बनर्जी समेत संबंधित लोगों को उनके बयान और शिकायतें दर्ज कराने के लिए नए नोटिस जारी किए गए हैं.

---- समाप्त ----