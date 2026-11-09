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मुंबई में बेकाबू BEST बस ने दो कारों को मारी टक्कर, 6 लोग घायल, सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों में भिड़ंत

मुंबई के वडाला इलाके में एक अनियंत्रित BEST बस ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी दो कारों को टक्कर मार दी, जिसमें छह लोग घायल हो गए. घायलों को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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BEST बस ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी दो कारों को टक्कर मार दी है
BEST बस ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी दो कारों को टक्कर मार दी है

मुंबई के वडाला इलाके में सोमवार रात एक बेकाबू BEST बस ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी दो कारों को टक्कर मार दी. इस हादसे में छह लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को इलाज के लिए सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा रात करीब 8:30 बजे लोढ़ा जंक्शन के ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ.

जानकारी के मुताबिक, लोढ़ा जंक्शन पर एक BEST बस ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी. उसके पीछे एक अर्टिगा और एक क्रेटा कार भी सिग्नल खुलने का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान पीछे से आ रही एक अन्य BEST बस अचानक अनियंत्रित हो गई और उसने क्रेटा और अर्टिगा कारों को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में अर्टिगा कार के ड्राइवर के पैर में गंभीर चोट आई, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग मामूली रूप से घायल हो गए. वहीं, क्रेटा कार में सवार एक पुरुष और एक महिला को भी हल्की चोटें आई हैं. इस तरह हादसे में कुल छह लोग घायल हुए हैं.

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दुर्घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सायन अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के कारण सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर ट्रैफिक के लिए रास्ता साफ किया गया.

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फिलहाल हादसे के कारणों और अन्य परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है.

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