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दिल्ली: ई-रिक्शा चालक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, नाले में मिला शव, एक गिरफ्तार

दिल्ली के जहांगीरपुरी में 65 वर्षीय ई-रिक्शा चालक गोवर्धन की हत्या से सनसनी फैल गई है. वह रोज की तरह सुबह 4 बजे घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. कुछ घंटों बाद उनका शव नाले में मिला. पुलिस के मुताबिक, शराब पीने के बाद हुए विवाद में विकास ने लकड़ी के डंडे से उन पर हमला किया था. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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शराब पीने के बाद दोस्त से हुआ था विवाद.(Photo: Representational)
शराब पीने के बाद दोस्त से हुआ था विवाद.(Photo: Representational)

राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 65 वर्षीय एक ई-रिक्शा चालक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान गोवर्धन के रूप में हुई है. आरोप है कि शराब पीने के बाद हुए विवाद में 32 वर्षीय विकास ने लकड़ी के डंडे से हमला कर उनकी जान ले ली. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है.

गोवर्धन का शव बुधवार सुबह इलाके के एक नाले में मिला. स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस की टीम क्राइम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया. घटनास्थल के पास से पुलिस को लकड़ी का वह डंडा भी मिला, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हमले में किया गया था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में हत्या की दो घटनाएं... करावल नगर में पत्नी और दो बेटियों का मर्डर, नंद नगरी में भाई ने बहन के प्रेमी को मारी गोली

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पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि गोवर्धन और विकास ने वारदात से पहले एक साथ शराब पी थी. इसके बाद बुधवार तड़के करीब 4 बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर विकास ने कथित तौर पर सुरक्षा गार्डों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लकड़ी के डंडे से गोवर्धन पर हमला कर दिया. इस हमले में उनकी मौत हो गई.

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सुबह नाले में मिला ई-रिक्शा चालक का शव

स्थानीय लोगों ने सुबह नाले में शव देखा तो तुरंत पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को फॉरेंसिक टीम ने भी जुटाया. पुलिस ने आरोपी विकास को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया.

गोवर्धन की पत्नी ने बताया कि उनके पति रोजाना सुबह करीब 4 बजे काम पर निकलते थे. बुधवार को भी वह इसी समय घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. पत्नी के मुताबिक, उनकी रोजाना की आदत थी कि काम पर जाने से पहले उन्हें जगाकर जाते थे, लेकिन बुधवार को ऐसा नहीं हुआ.

सिर पर गंभीर चोट, शरीर पर मिले जख्म

परिवार के एक अन्य सदस्य ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि गोवर्धन के साथ यह घटना कैसे हुई. वह रोज की तरह सुबह करीब 4 बजे काम के लिए घर से निकले थे. बाद में उनका शव नाले से बाहर निकाला गया. परिजन के मुताबिक, उनका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था और शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान थे.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगे की जांच की जा रही है. पुलिस हत्या के पीछे हुए विवाद और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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