दिल्ली में हत्या की दो घटनाएं... करावल नगर में पत्नी और दो बेटियों का मर्डर, नंद नगरी में भाई ने बहन के प्रेमी को मारी गोली

दिल्ली में दो हत्या की घटनाओं से सनसनी फैल गई. करावल नगर में पति ने पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर फरार हो गया, जबकि नंद नगरी में भाई ने बहन के प्रेमी कपिल की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी शिवम यादव को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया. दोनों मामलों में जांच जारी है.

लेफ्ट- करावलनगर मामले की तस्वीर, राइट- नंद नगर मामले की तस्वीर (Photo- ITG)
दिल्ली में दो अलग-अलग हत्या की वारदातों ने राजधानी को दहला दिया है. पहला मामला करावल नगर का है, जहां एक ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई. जानकारी के मुताबिक, आरोपी पति प्रदीप ने अपनी पत्नी जय श्री और 5 साल व 7 साल की दो बेटियों की हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि पति-पत्नी के बीच विवाद रहता था और यही विवाद इस घटना की वजह हो सकता है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

दूसरी घटना नंद नगरी इलाके की है, जहां ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. 8-9 अगस्त की रात को नंद नगरी में फायरिंग की पुलिस को जानकारी मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि 28 वर्षीय कपिल को गोली मार दी गई है और आरोपी मौके से फरार है. घायल कपिल को GTB Hospital ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एसएचओ की अगुवाई में बनी टीम, आरोपी को पकड़ा

पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 103(1) BNS और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. सीनियर ऑफिसर्स ने क्राइम सीन का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए. जांच के दौरान SHO/नंद नगरी की अगुवाई में बनी टीम ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 20 वर्षीय शिवम यादव के रूप में हुई है. दोनों ही नंद नगरी में रह रहे थे. उसके कब्जे से देसी पिस्टल बरामद की गई है.

आरोपी और पीड़ित दोनों एसी मकेनिक, बहन से नजदीकी के लिए हत्या

पूछताछ में आरोपी शिवम ने कबूल किया कि उसकी बहन की कपिल से नजदीकी थी, जो उसे पसंद नहीं थी. इसी रंजिश में उसने हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया. मृतक कपिल और आरोपी शिवम दोनों AC मैकेनिक थे. फिलहाल, इस मामले में आगे की जांच जारी है.

