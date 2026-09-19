'शेरवानी रह गई, दूल्हा दुनिया छोड़ गया...', युवराज की बहन की बातें सुन भर जाएंगी आंखें

जिस घर में कुछ ही हफ्तों बाद शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां अब मातम पसरा है. जिस बेटे के लिए शेरवानी फाइनल हो चुकी थी, जिस घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं, उसी युवराज सिंह मनचंदा की लाश गुरुग्राम के एक नाले में मिली. 31 साल के युवराज ने 6 सितंबर की शाम परिवार से कहा था कि एक मीटिंग के बाद वह घर लौट आएंगे. लेकिन वह फिर कभी घर नहीं लौटे.

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पैसों के लेनदेन को लेकर की गई हत्या

युवराज की बहन करिश्मा के मुताबिक उस दिन परिवार उनके साथ लाजपत नगर में शादी की खरीदारी करने गया था. शेरवानी फाइनल हुई थी. घरवालों के लिए यह खुशी का पल था, क्योंकि करीब एक महीने बाद युवराज की शादी होने वाली थी. खरीदारी के बाद युवराज ने बताया कि उन्हें अपनी एक पूर्व महिला सहकर्मी से मीटिंग करनी है. उन्होंने अपनी मंगेतर और बॉस को भी इस मीटिंग के बारे में बताया था.

करिश्मा बताती हैं कि परिवार ने युवराज से आखिरी बार 6 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे बात की थी. इसके बाद फोन पर उसकी आवाज नहीं आई. परिवार को सिर्फ कुछ मैसेज मिले. इसके बाद सामने आई एक ऐसी खबर, जिसने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. पुलिस के मुताबिक करोड़ों रुपये के कथित पैसों के लेन-देन के विवाद में युवराज की हत्या कर दी गई.

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पुलिस ने बिना बताए कर दिया अंतिम संस्कार

परिवार का आरोप है कि पुलिस को युवराज का शव 10 सितंबर को ही मिल गया था, लेकिन उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई. उनका दावा है कि चार दिन बाद बिना परिवार की जानकारी के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.

युवराज के घर में जिस शेरवानी के साथ उसकी दूल्हे वाली तस्वीरें संजोई जानी थीं, वहां अब उसके लौटने का इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो चुका है. जिस तारीख का परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वह शादी की तारीख नहीं, युवराज की मौत की तारीखों और सवालों में बदल गई.

अदानी रियलटी के मैनेजर थे युवराज

युवराज अदानी रियलटी के मैनेजर के पद पर काम करते थे. गुरुग्राम में एक महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी. हत्या के आरोप में गिरफ्तार महिला अन्या वत्स के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में पहले दर्ज हो चुका है. अन्या वत्स गवर्मेंट अफसर बनकर लोगों को उनके काम करवा देने का झांसा देती थी. सरकारी अफसर बनकर फोन कॉल करती थी और काम करवाने के बदले मोटे पैसे लेकर गायब हो जाती थी. अन्या वत्स ने कई लोगों के लाखों रुपयों पर चुना लगाया है.

ठगी के शिकार लोगों ने पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में कुछ समय पहले शिकायत दी थी जिस पर FIR भी दर्ज हुई थी. सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में हत्याकांड के पीछे फाइनेंशियल डिस्प्यूट की बात सामने आ रही है. अन्या वत्स ने पूछताछ में बताया कि उसने ही युवराज को कॉल करके गुरुग्राम बुलाया था. युवराज कार से गुरुग्राम पहुंचा था.

अन्या वत्स उसके दोस्त और युवराज के बीच कुछ बहस हुई.

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अन्या वत्स का दावा की उसने युवराज की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने दोस्त के साथ मिलकर लाश ठिकाने लगाया. अन्या के गोली मारकर युवराज की हत्या करने के दावे की पुष्टि पुलिस कर रही है.

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