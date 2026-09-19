scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फुटपाथ पर चल रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, मौके पर ही मौत, परिवार बोला- नशे में था ड्राइवर

दिल्ली के नांगलोई इलाके में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चल रहे 31 वर्षीय महेश कुमार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

आउटर दिल्ली के नांगलोई इलाके में फुटपाथ पर चल रहे युवक को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में वह कार उसे घसीटते हुए खंभे से टकराई और पलट गई. 

CCTV में दर्ज वारदात

युवक की पहचान 31 वर्षीय महेश कुमार के रूप में हुई है. घटना मंगलवार की है. मंगलवार को फुटपाथ पर चल रहे महेश को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी और उसे घसीटते हुए खंभे से टकराई और पलट गई. कार के नीचे दबने के कारण महेश की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे का पूरा घटनाक्रम घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है. इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Sharma meditation celebration
अभ‍िषेक के VIRAL सेलिब्रेशन की कहानी क्या है? प‍िता ने खोला राज
सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का एक्शन तेज हो गया है. (Photo-ANI)
दिल्ली में MCD का बड़ा एक्शन, शाहीन बाग सहित 39 जगहों पर चला बुलडोजर
Apple iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro के लिए गजब दीवानगी! रात से ऐपल स्टोर के बाहर लंबी कतारें
DTC strike Delhi
DTC की हड़ताल से थमी दिल्ली की रफ्तार, मांगों पर अड़े ड्राइवर
घर खरीदने वालों की पसंद बदली
दिल्ली-NCR में 53% लोगों की पसंद 3BHK, 90 लाख से 1.5 करोड़ बजट

नांगलोई थाना पुलिस ने मामले में आरोपी चालक रिंकू गोयल को गिरफ्तार कर उसकी कार को जब्त किया है. वहीं, मृतक महेश के पिता जगमोहन सचिवालय सुरक्षा बल में एसआइ हैं. उन्होंने बताया कि महेश किराना दुकान पर काम करता था और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी.

यह भी पढ़ें: सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का बड़ा एक्शन, शाहीन बाग सहित 39 जगहों पर चला बुलडोजर... 6 प्रॉपर्टी सील

Advertisement

महेश के पिता ने बताया कि वह रोज सुबह डेयरी पर अपना नंबर लगाने जाता था. मंगलवार भी वह डेयरी गया था. जिस दौरान रोहतक रोड पर फुटपाथ से गुजरते समय कार ने उसे टक्कर मार दी. 

असली चालक की जगह कोई और पुलिस के सामने पेश: परिवार का दावा

महेश के परिवार का आरोप है कि घटना के दौरान कार चालक के साथ एक लड़की भी मौजूद थी. परिवार का दावा है कि पुलिस के सामने कार चालक की जगह किसी और को पेश किया गया. वहीं, पुलिस का कहना है कि घटना के कुछ ही देर बाद चालक के परिवार वाले मौके पर पहुंच गए थे. 

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में चालक ने बताया कि वह नोएडा स्थित संस्थान में नर्सिंग की पढ़ाई करता है और सहपाठी छात्रा के साथ अपनी बहन के घर जा रहा था. उसने कार अपने दोस्त से खरीदी थी, लेकिन आरटीओ में कार उसके नाम नहीं रजिस्टर हुई थी. वहीं, मामले में महेश के बड़े भाई सोमवीर का आरोप है कि चालक नशे में गाड़ी चला रहा था. पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तृषा को CM विजय से दूर रहने की मिली सलाह, एक्ट्रेस बोलीं- रिश्ते को दूसरा नाम मत दो |
    कानपुर: सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कार्रवाई |
    क्या खत्म होने जा रहा है ईरान-अमेरिका वॉर? ट्रंप ने दिया संकेत |
    लंदन की टेम्स ‘काली-गंगा’ है, तो उसके किनारे गंगा-आरती गलत कैसे? |
    Best River Valleys in India: पहाड़, जंगल और कल-कल करती नदियां, भारत की ये 5 रिवर वैली हैं घूमने के लिए शानदार |
    कन्या राशि में बुध का गोचर, इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर धन लाभ! |
    Ramayana Part 1: हिंदी से 30 मिनट छोटी होगी इंग्लिश ‘रामायण’, गायब गाने, AI से होगा परफेक्ट लिप-सिंक |
    ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का बड़ा कदम, डेनमार्क के साथ सुरक्षा समझौते की घोषणा |
    Radha Ashtami 2026: आज मनाई जा रही राधा अष्टमी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि |
    IIT बॉम्बे में छात्र के आत्महत्या पर भड़के छात्र; कैंपस में किया प्रोटेस्ट, मांगा डायरेक्टर का इस्तीफा
    Advertisement