फुटपाथ पर चल रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, मौके पर ही मौत, परिवार बोला- नशे में था ड्राइवर

आउटर दिल्ली के नांगलोई इलाके में फुटपाथ पर चल रहे युवक को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में वह कार उसे घसीटते हुए खंभे से टकराई और पलट गई.

और पढ़ें

CCTV में दर्ज वारदात

युवक की पहचान 31 वर्षीय महेश कुमार के रूप में हुई है. घटना मंगलवार की है. मंगलवार को फुटपाथ पर चल रहे महेश को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी और उसे घसीटते हुए खंभे से टकराई और पलट गई. कार के नीचे दबने के कारण महेश की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे का पूरा घटनाक्रम घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है. इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

नांगलोई थाना पुलिस ने मामले में आरोपी चालक रिंकू गोयल को गिरफ्तार कर उसकी कार को जब्त किया है. वहीं, मृतक महेश के पिता जगमोहन सचिवालय सुरक्षा बल में एसआइ हैं. उन्होंने बताया कि महेश किराना दुकान पर काम करता था और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी.

यह भी पढ़ें: सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का बड़ा एक्शन, शाहीन बाग सहित 39 जगहों पर चला बुलडोजर... 6 प्रॉपर्टी सील

Advertisement

महेश के पिता ने बताया कि वह रोज सुबह डेयरी पर अपना नंबर लगाने जाता था. मंगलवार भी वह डेयरी गया था. जिस दौरान रोहतक रोड पर फुटपाथ से गुजरते समय कार ने उसे टक्कर मार दी.

असली चालक की जगह कोई और पुलिस के सामने पेश: परिवार का दावा

महेश के परिवार का आरोप है कि घटना के दौरान कार चालक के साथ एक लड़की भी मौजूद थी. परिवार का दावा है कि पुलिस के सामने कार चालक की जगह किसी और को पेश किया गया. वहीं, पुलिस का कहना है कि घटना के कुछ ही देर बाद चालक के परिवार वाले मौके पर पहुंच गए थे.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में चालक ने बताया कि वह नोएडा स्थित संस्थान में नर्सिंग की पढ़ाई करता है और सहपाठी छात्रा के साथ अपनी बहन के घर जा रहा था. उसने कार अपने दोस्त से खरीदी थी, लेकिन आरटीओ में कार उसके नाम नहीं रजिस्टर हुई थी. वहीं, मामले में महेश के बड़े भाई सोमवीर का आरोप है कि चालक नशे में गाड़ी चला रहा था. पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया.

---- समाप्त ----