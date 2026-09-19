Asian Games: एशियन गेम्स में बड़ा बदलाव, मनु भाकर के साथ अब पवन सहरावत बने फ्लैग बियरर, किट ने बदला प्लान

एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से पहले भारत के फ्लैग बियरर में आखिरी वक्त पर बदलाव हो गया है. दिग्गज शॉटपुटर तजिंदरपाल सिंह तूर की जगह अब कबड्डी स्टार पवन सहरावत भारतीय दल की अगुवाई करेंगे. तूर को मनु भाकर के साथ भारत का फ्लैग बियरर बनाया गया था.

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30 साल के पवन सहरावत पिछली एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का हिस्सा रहे थे. अब उन्हें तूर की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. चीफ-डे-मिशन सहदेव यादव ने PTI को इसकी पुष्टि की.

तूर ने बताया कि उनकी आधिकारिक किट अभी भारत में ही है. उन्हें बताया गया है कि किट दोपहर 3 बजे (19 स‍ितंबर) नागोया एयरपोर्ट पहुंचेगी. ऐसे में एयरपोर्ट से किट लेकर ओपनिंग सेरेमनी के वेन्यू तक समय पर पहुंचना मुश्किल होगा.

तूर ने कहा- मैंने IOA को बता दिया है कि मैं ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आ रहा हूं. उन्होंने यह भी बताया कि एथलेटिक्स टीम के किसी खिलाड़ी को अब तक किट नहीं मिली है.

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तूर के मुताबिक, अगर उन्हें फ्लैग बियरर बनाए जाने की जानकारी शुक्रवार से पहले मिल जाती, तो उनके कोच कुछ इंतजाम कर सकते थे. उनके कोच एक दिन पहले ही नागोया पहुंचे थे और किट उनके लिए ले सकते थे.

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एथलेटिक्स टीम अभी त्सुकुबा में

भारतीय एथलेटिक्स टीम 13 सितंबर से टोक्यो के पास यूनिवर्सिटी ऑफ त्सुकुबा में अनुकूलन शिविर (acclimatisation camp) में हिस्सा ले रही है. टीम 21 सितंबर को नागोया पहुंचेगी, जबकि एथलेटिक्स इवेंट्स 23 सितंबर से शुरू होने हैं. ऐसे में ओपनिंग सेरेमनी में तूर की गैरमौजूदगी के बाद अब पवन सहरावत मनु भाकर के साथ भारतीय दल का तिरंगा थामेंगे.

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