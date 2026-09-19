कुर्सी बेचनी थी या स्टंट करना था? दुकानदार ने चढ़कर ऐसा किया डांस, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोचिए, आप बाजार में कुर्सी खरीदने पहुंचे हैं और दुकानदार कुर्सी की मजबूती बताने के लिए उस पर खुद चढ़ जाए. इतना ही नहीं, वह कुर्सी पर कूदने लगे और फिर उसी के ऊपर डांस भी करने लगे. ऐसा नजारा देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक कुर्सी बेचने वाले ने अपनी प्लास्टिक की कुर्सी की मजबूती साबित करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया.

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कुर्सी पर चढ़कर करने लगा डांस

यह वीडियो एक्स यूजर साजिद त्यागी ने 17 सितंबर को शेयर किया था. वीडियो में एक शख्स प्लास्टिक की हल्की दिखने वाली कुर्सी को पहले हाथ से कई बार जोर-जोर से मारता है. इसके बाद वह कुर्सी पर चढ़ जाता है और अपना पूरा वजन उसके ऊपर डाल देता है. लेकिन उसका प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं होता. वह कुर्सी पर कूदने लगता है. इसके बाद तो वह कुर्सी के ऊपर खड़े होकर डांस भी करने लगता है. इस दौरान कुर्सी के पैर उसके वजन के कारण थोड़े मुड़ते और लचकते दिखाई देते हैं, लेकिन कुर्सी टूटती नहीं है.

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ऐसे दिखा रहा था कुर्सी की मजबूती

दरअसल, कुर्सी बेचने वाला यह पूरा प्रदर्शन ग्राहकों को यह दिखाने के लिए कर रहा था कि कुर्सी कितनी मजबूत है. आमतौर पर जब हम प्लास्टिक की कुर्सी खरीदते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि वह हमारे वजन को आसानी से संभाल पाएगी या नहीं. ऐसे में दुकानदार ने कुर्सी को खुद ही कई तरह से टेस्ट करके दिखा दिया. उसने कुर्सी पर अपना वजन डाला, उस पर कूदकर दबाव बनाया और डांस करके भी उसकी मजबूती दिखाई. इस पूरे प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुर्सी बेचने के बजाय उसका लाइव टेस्ट कर रहा हो.

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यह कुर्सी बेचने वाला आज हमारे मोहल्ले में आया था बहुत अच्छी तरीके से कुर्सी को टेस्ट करके दिखा रहा था...



जिस प्रकार की मजबूती का दावा कर रहा था, उसे प्रकार की मजबूती को दिखा भी रहा था ..



अब आप ही बताओ इतने टेस्ट करने के बाद भी अगर कुर्सी टूट जाती है तो उसकी तो गलती नहीं… pic.twitter.com/V7KDNQNFDv — Sajid Tyagi (@ItyagiSajid) September 17, 2026

वीडियो देखकर लोगों को आई हंसी

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही लोगों का ध्यान खींचने लगा. कई लोगों को कुर्सी बेचने वाले का यह अंदाज काफी मजेदार लगा. कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए कहा कि अगर इतनी टेस्टिंग के बाद भी कुर्सी नहीं टूटती है तो उसकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि प्लास्टिक के सामान को बेचने वाले दुकानदारों को पता होता है कि उस पर किस जगह और किस तरह दबाव डालना है. इसी वजह से वे कुर्सी को मोड़ने या दबाने के बावजूद उसे टूटने से बचा लेते हैं.

लोगों ने पूछा- आखिर कितने की है कुर्सी?

वीडियो शेयर करने वाले साजिद त्यागी ने भी इस पूरे प्रदर्शन को मजाकिया अंदाज में पेश किया. उन्होंने बताया कि कुर्सी बेचने वाला अपने इलाके में आया था और उसने कुर्सी को टेस्ट करने का बेहद खास तरीका दिखाया. वीडियो के अंत में लोगों के सामने एक और सवाल था कि आखिर इतनी मजबूती दिखाने वाली यह कुर्सी कितने रुपये की होगी. इसी वजह से वीडियो ने लोगों का ध्यान और ज्यादा खींचा.

कुल मिलाकर, कुर्सी बेचने वाले का यह अनोखा तरीका लोगों के लिए मनोरंजन का कारण बन गया. आमतौर पर दुकानदार किसी सामान की खासियत बताकर उसे बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपनी कुर्सी की मजबूती दिखाने के लिए खुद ही उस पर चढ़कर उसका टेस्ट कर दिया.

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