scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मडगांव एक्सप्रेस के बाद कुणाल खेमू की कॉमेडी 'वाइब', अक्षय-अजय के बाद मिलेगी कामयाबी?

कुणाल खेमू ने अपने डेब्यू से ही कॉमेडी जॉनर में तहलका मचा दिया था. लोगों को उनकी कॉमेडी हाल ही में आई अक्षय-अजय की फिल्मों से ज्यादा बेहतर लगी. ऐसे में क्या उनकी नई स्पाई-कॉमेडी फिल्म वाइब ऑडियंस के दिलों में उतरेगी?

Advertisement
X
कुणाल की फिल्म करेगी धमाल? (Photo: ITGD)
कुणाल की फिल्म करेगी धमाल? (Photo: ITGD)

अगर आप बॉलीवुड में पिछले कुछ समय का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तो बेहद कम ऐसे मौके आए कि लोगों को एक अच्छी कॉमेडी फिल्म देखने मिली हो. हाल ही में कई सारी कॉमेडी फिल्मों ने थिएटर में दस्तक दी. उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पैसा भी खूब छापा. मगर वो ऑडियंस के दिल में अपनी वो जगह नहीं बना पाई, जैसी साल 2023 में आई मडगांव एक्सप्रेस ने किया था. 

अच्छी कॉमेडी फिल्मों का पड़ा सूखा

बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू की बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म मडगांव एक्सप्रेस एक सक्सेसफुल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे आज भी लोग याद रखते हैं. इसमें नेचुरल कॉमेडी पंच थे, और फिल्म की स्टोरी भी सबको रिलेट कर गई थी. सभी एक्टर्स की कॉमेडी टाइमिंग भी जबरदस्त थी. कुणाल अपने पहले प्रोजेक्ट से छा गए थे, इसलिए अभी भी सबके दिमाग में कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में मडगांव एक्सप्रेस ताजा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Vibe Movie Review
Review: वाइब में जासूस बने कुणाल, कॉमेडी ने बचाई लाज?
Daayra marks Kareena Kapoor Khan’s TENTH film to receive ‘A’ rating from CBFC; Kunal Kemmu’s Vibe also gets adult certificate
करीना की दायरा को मिला A सर्टिफिकेट, प्रीति की कॉमेडी पर भी सख्ती!
Kunal Kemmu starrer Vibe movie teaser
Vibe Teaser: स्पाई बने कुणाल, प्रीति जिंटा संग बचाएंगे देश
Alliance Success Party
सोहेल खान की पार्टी में सलमान संग दिखे कुशाल टंडन
Kushal tandon-Kunal khemu
कुशाल की बदतमीजी देख गुस्साए कुणाल खेमू, बोले- बर्दाश्त नहीं

हिंदी सिनेमा में कॉमेडी फिल्मों की बात करें, तो पिछले 5 महीनों में अक्षय कुमार ने भूत बंगला, वेलकम 3, और अजय देवगन ने धमाल 4 जैसी हिट डिलीवर की हैं. मगर ये फिल्में लोगों को इंप्रेस करने में नाकामयाब रही थीं. इन्हें जनता का खराब रिस्पॉन्स मिला था. सब लोगों का यही मानना था कि अब अच्छी कॉमेडी का सूखा सा पड़ गया है. लेकिन फिर भी सभी को एक आस कुणाल खेमू से लगी हुई थी, जो अपनी नई फिल्म वाइब लेकर आ रहे थे.

Advertisement

मडगांव एक्सप्रेस ने दिलाया भरोसा

कुणाल खेमू की फिल्म वाइब का जब ट्रेलर आया था, तब इसे हर तरफ से अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला. इसमें उनके साथ प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव जैसे कलाकार भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी कलाकारी से ट्रेलर को और मजबूत बनाया. कुणाल की पिछली फिल्म मडगांव एक्सप्रेस की सक्ससे के बाद, ऑडियंस का उनपर फिर भरोसा देखा गया. 

वाइब से छाएंगे कुणाल?

वाइब का ट्रेलर तो बड़ा पसंद किया, मगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फिलहाल वो प्यार उमड़ता नजर नहीं आया है. कुणाल की फिल्म ने पहले दिन धीमी शुरुआत ली है. हालांकि अगर पिक्चर को अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, तो ये पहला हफ्ता खत्म होने तक ठीक-ठाक कमाई कर सकती है. अब देखना यही है कि क्या कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा संग थिएटर्स में वाइब कर पाएंगे या नहीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Bigg Boss 20: वीकेंड का वार में सलमान खान का फूटा गुस्सा, आसिफ और स्काउट की बोलती बंद |
    'सरकार महिला के लिए देवता है'... आखिर ड्रोन दीदी नीतू ने ऐसा क्यों कहा? |
    Most Beautiful Mountain Ranges: घने जंगल, चाय के बागान और झरने... हिमालय से भी पुरानी हैं भारत की ये 10 खूबसूरत पहाड़ियां |
    Asian Games: एशियन गेम्स में बड़ा बदलाव, मनु भाकर के साथ अब पवन सहरावत बने फ्लैग बियरर, किट ने बदला प्लान |
    'शेरवानी रह गई, दूल्हा दुनिया छोड़ गया...', युवराज की बहन की बातें सुन भर जाएंगी आंखें |
    फुटपाथ पर चल रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, मौके पर ही मौत, परिवार बोला- नशे में था ड्राइवर |
    तृषा को CM विजय से दूर रहने की मिली सलाह, एक्ट्रेस बोलीं- रिश्ते को दूसरा नाम मत दो |
    कानपुर: सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कार्रवाई |
    क्या खत्म होने जा रहा है ईरान-अमेरिका वॉर? ट्रंप ने दिया संकेत |
    लंदन की टेम्स ‘काली-गंगा’ है, तो उसके किनारे गंगा-आरती गलत कैसे?
    Advertisement