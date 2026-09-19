मडगांव एक्सप्रेस के बाद कुणाल खेमू की कॉमेडी 'वाइब', अक्षय-अजय के बाद मिलेगी कामयाबी?

अगर आप बॉलीवुड में पिछले कुछ समय का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तो बेहद कम ऐसे मौके आए कि लोगों को एक अच्छी कॉमेडी फिल्म देखने मिली हो. हाल ही में कई सारी कॉमेडी फिल्मों ने थिएटर में दस्तक दी. उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पैसा भी खूब छापा. मगर वो ऑडियंस के दिल में अपनी वो जगह नहीं बना पाई, जैसी साल 2023 में आई मडगांव एक्सप्रेस ने किया था.

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अच्छी कॉमेडी फिल्मों का पड़ा सूखा

बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू की बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म मडगांव एक्सप्रेस एक सक्सेसफुल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे आज भी लोग याद रखते हैं. इसमें नेचुरल कॉमेडी पंच थे, और फिल्म की स्टोरी भी सबको रिलेट कर गई थी. सभी एक्टर्स की कॉमेडी टाइमिंग भी जबरदस्त थी. कुणाल अपने पहले प्रोजेक्ट से छा गए थे, इसलिए अभी भी सबके दिमाग में कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में मडगांव एक्सप्रेस ताजा है.

हिंदी सिनेमा में कॉमेडी फिल्मों की बात करें, तो पिछले 5 महीनों में अक्षय कुमार ने भूत बंगला, वेलकम 3, और अजय देवगन ने धमाल 4 जैसी हिट डिलीवर की हैं. मगर ये फिल्में लोगों को इंप्रेस करने में नाकामयाब रही थीं. इन्हें जनता का खराब रिस्पॉन्स मिला था. सब लोगों का यही मानना था कि अब अच्छी कॉमेडी का सूखा सा पड़ गया है. लेकिन फिर भी सभी को एक आस कुणाल खेमू से लगी हुई थी, जो अपनी नई फिल्म वाइब लेकर आ रहे थे.

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मडगांव एक्सप्रेस ने दिलाया भरोसा

कुणाल खेमू की फिल्म वाइब का जब ट्रेलर आया था, तब इसे हर तरफ से अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला. इसमें उनके साथ प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव जैसे कलाकार भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी कलाकारी से ट्रेलर को और मजबूत बनाया. कुणाल की पिछली फिल्म मडगांव एक्सप्रेस की सक्ससे के बाद, ऑडियंस का उनपर फिर भरोसा देखा गया.

वाइब से छाएंगे कुणाल?

वाइब का ट्रेलर तो बड़ा पसंद किया, मगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फिलहाल वो प्यार उमड़ता नजर नहीं आया है. कुणाल की फिल्म ने पहले दिन धीमी शुरुआत ली है. हालांकि अगर पिक्चर को अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, तो ये पहला हफ्ता खत्म होने तक ठीक-ठाक कमाई कर सकती है. अब देखना यही है कि क्या कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा संग थिएटर्स में वाइब कर पाएंगे या नहीं.

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