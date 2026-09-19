Most Beautiful Mountain Ranges: घने जंगल, चाय के बागान और झरने... हिमालय से भी पुरानी हैं भारत की ये 10 खूबसूरत पहाड़ियां

Most Beautiful Mountain Ranges: जब भी भारत के पहाड़ों की बात होती है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले हिमालय का नाम आता है. लेकिन भारत में हिमालय के अलावा भी कई ऐसी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जो अपनी खूबसूरती, इतिहास, जंगलों और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती हैं. इनमें से कुछ पहाड़ियां तो हिमालय से भी काफी पुरानी मानी जाती हैं. इन जगहों पर आपको घने जंगल, झरने, चाय के बागान, खूबसूरत घाटियां और वन्यजीव देखने को मिलते हैं.

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वहीं, कुछ पहाड़ियां धार्मिक आस्था का भी बड़ा केंद्र हैं. अगर आप प्रकृति और इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं तो इन पहाड़ी इलाकों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही 10 खास पहाड़ियों के बारे में.

अरावली पर्वतमाला

अरावली भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है. यह गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है. अरावली क्षेत्र में आपको झीलों, महलों, जंगलों और कई खूबसूरत हिल डेस्टिनेशन का अनुभव मिलेगा. उदयपुर की खूबसूरत झीलें और आसपास के वन्यजीव क्षेत्र भी इसी इलाके का हिस्सा हैं. अरावली पर्वतमाला का महत्व सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आसपास के इलाकों को रेगिस्तान के फैलाव से बचाने में भी अहम भूमिका निभाती है.

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विंध्य पर्वतमाला

विंध्य पर्वत श्रृंखला का भारत के इतिहास और संस्कृति में खास महत्व है. इसे अक्सर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक सीमा के तौर पर भी देखा जाता है. इस क्षेत्र में घने जंगल, झरने और कई ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं. यहां स्थित भीमबेटका की गुफाएं खास आकर्षण हैं, जहां प्राचीन शैलचित्र देखने को मिलते हैं. अगर आपको प्रकृति के साथ इतिहास को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो विंध्य क्षेत्र अच्छा विकल्प हो सकता है.

सतपुड़ा की पहाड़ियां

मध्य भारत की सतपुड़ा पहाड़ियां अपनी हरियाली और जैव विविधता के लिए जानी जाती हैं. यहां बाघ, तेंदुए, भालू और कई तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं. सतपुड़ा क्षेत्र में जंगल सफारी के साथ प्रकृति को करीब से देखने का मौका मिलता है. यहां की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच घूमना एक अलग तरह का अनुभव हो सकता है.

शिवालिक की पहाड़ियां

शिवालिक हिमालय की बाहरी और निचली पहाड़ी श्रृंखला है जो उत्तर भारत के कई राज्यों में फैली हुई है. यहां घने जंगल और हरियाली देखने को मिलती है. शिवालिक क्षेत्र अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ-साथ यहां मिलने वाले जीवाश्मों के लिए भी जाना जाता है. इन जीवाश्मों से इस इलाके के भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद मिली है.

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नीलगिरि की पहाड़ियां

दक्षिण भारत की नीलगिरि पहाड़ियों को ब्लू माउंटेंस के नाम से भी जाना जाता है. यहां दूर-दूर तक फैले चाय के बागान, नीलगिरी के पेड़ और खूबसूरत हिल स्टेशन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. ऊटी और कुन्नूर इसी क्षेत्र में आते हैं. यहां की हरियाली और ठंडा मौसम इसे घूमने के लिए खास बनाता है. नीलगिरि माउंटेन रेलवे की यात्रा भी यहां का एक खास अनुभव है.

खासी की पहाड़ियां

मेघालय की खासी पहाड़ियां अपनी हरियाली, झरनों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर हैं. इस क्षेत्र में चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे इलाके भी आते हैं जो भारी बारिश के लिए जाने जाते हैं. यहां आपको घने जंगलों के साथ स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए प्राकृतिक रूट ब्रिज भी देखने को मिलते हैं. प्रकृति और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह जगह काफी खास है.

नल्लमाला की पहाड़ियां (Nallamala Hills)

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास फैली नल्लमाला पहाड़ियां घने जंगलों और वन्यजीवों के लिए जानी जाती हैं. यहां बाघ समेत कई तरह के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं. इस क्षेत्र में स्थित श्रीशैलम मंदिर धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है. घने जंगलों के बीच ड्राइव और खूबसूरत घाटियां इस जगह को घूमने के लिए और खास बनाती हैं.

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अनामलाई की पहाड़ियां

दक्षिण भारत की अनामलाई पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं. यहां घने जंगल, चाय के बागान और कई तरह के वन्यजीव देखने को मिलते हैं. हाथी, गौर और तेंदुए जैसे जानवर यहां पाए जाते हैं. अनामलाई टाइगर रिजर्व और वालपराई इस क्षेत्र के प्रमुख आकर्षण हैं. अगर आपको जंगल और पहाड़ दोनों पसंद हैं, तो यह जगह आपके लिए अच्छी हो सकती है.

पलानी की पहाड़ियां

पलानी पहाड़ियों की सबसे खास पहचान यहां मौजूद खूबसूरत हिल स्टेशन कोडाइकनाल है. यहां घास के मैदान, घने जंगल, झरने और झीलें देखने को मिलती हैं. ठंडा मौसम और हरियाली इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए शानदार जगह बनाते हैं. यहां ट्रेकिंग और आसपास की प्राकृतिक जगहों को एक्सप्लोर करने का भी मजा लिया जा सकता है.

गिरनार की पहाड़ियां

गुजरात की गिरनार पहाड़ियां धार्मिक और प्राकृतिक दोनों वजहों से खास हैं. यहां पहाड़ी पर बने मंदिरों और धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. गिरनार हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है. ऊपर पहुंचने के दौरान आसपास के खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं. धार्मिक यात्रा के साथ अगर आप थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं, तो गिरनार आपके लिए अच्छा अनुभव हो सकता है.

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