दिल्ली में छठ पूजा के दौरान आस्था का सैलाब देखने को मिला था, लेकिन अब उसी आस्था के घाटों पर सफाई का अलग ही नजारा देखने को मिला. इस बार कोई फिल्मी शूटिंग नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद सफाई अभियान में उतर पड़ीं. पैंट मोड़ी, पैरों से चप्पल उतारी और बिना ग्लव्स पहने मुन्नक नहर की सफाई करने लगीं उनके साथ बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ भी हाथ में सफाई का सामान लेकर मैदान में नजर आए.

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दरअसल, छठ पूजा के बाद दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मुन्नक नहर पर सफाई अभियान चलाया गया. इस खास मुहिम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जैकी श्रॉफ, एक्ट्रेस ईशा गुप्ता, सिंगर स्टेबिन बेन और बिस्मिल भी शामिल हुए. बड़ी संख्या में दिल्ली के लोगों ने भी इस पहल में हिस्सा लिया और सफाई के लिए अपना योगदान दिया.

पैंट मोड़कर, नंगे पैर नहर में उतरीं CM रेखा गुप्ता

इस अभियान की सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अंदाज को लेकर हो रही है. सामने आए वीडियो में सीएम खुद सफाई करती नजर आ रही हैं. उन्होंने अपनी पैंट मोड़ रखी है और नंगे पैर नहर में उतरकर गंदगी साफ करती दिखाई दे रही हैं. खास बात ये है कि इस दौरान कई दफा उन्होंने हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहने थे.

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मुख्यमंत्री का यह अंदाज कैमरे में कैद हो गया. आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों में नेताओं को मंच पर भाषण देते देखा जाता है, लेकिन यहां सीएम खुद सफाई के काम में जुटी नजर आईं. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं.

VIDEO | Delhi Chief Minister Rekha Gupta and actor Jackie Shroff clean Munak Nehar at Shalimar Bagh as they participate in a post-Chhath puja cleanliness drive. #DelhiNews #RekhaGupta (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/DrTYfjCQxS — Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026

जैकी श्रॉफ का भी दिखा अलग अंदाज, सितारों ने थामा सफाई अभियान

बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ भी इस मुहिम में पूरे जोश के साथ शामिल हुए. अपने अलग अंदाज और पर्यावरण को लेकर जागरूकता के लिए पहचाने जाने वाले जैकी श्रॉफ ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया.

उनके साथ एक्ट्रेस ईशा गुप्ता, सिंगर स्टेबिन बेन और बिस्मिल ने भी लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया. सितारों की मौजूदगी ने इस अभियान को और खास बना दिया. वहीं दिल्ली के आम नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

बच्चों और युवाओं ने जीता दिल, नुक्कड़ नाटक से दिया संदेश

इस अभियान की सबसे प्यारी बात यह रही कि इसमें छोटे बच्चों और युवा वॉलंटियर्स ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बच्चों ने सफाई का संकल्प लिया, लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी और नुक्कड़ नाटकों के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया.

इस दौरान लोगों को बताया गया कि पूजा-पाठ और त्योहारों के बाद अपने आसपास सफाई बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. सिर्फ घाटों पर पूजा करना ही नहीं, बल्कि पूजा के बाद उन जगहों को साफ रखना भी हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

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अपनी दिल्ली आस्था के उत्सव छठ के बाद आज मुनक नहर पर स्वच्छता का पर्व मना रही है। आज सबसे ज्यादा दिल जीता हमारे नन्हे बच्चों और युवा साथियों ने। सफाई का संकल्प, चेहरों पर मुस्कान और नुक्कड़ नाटकों के जरिए स्वच्छता का सुंदर संदेश। इस अभियान में अभिनेता श्री जैकी श्रॉफ जी, अभिनेत्री ईशा गुप्ता जी, गायक श्री स्टेबिन बेन जी, श्री बिस्मिल जी और बड़ी संख्या में दिल्लीवासियों के साथ श्रमदान किया। छठ के घाटों पर आस्था ने हमें जोड़ा था, आज उन्हीं घाटों की स्वच्छता ने हमें फिर एक साथ ला दिया। इस सुंदर पहल से जुड़े हर बच्चे, हर युवा और हर दिल्लीवासी का हृदय से आभार। @bindasbhidu #ViksitDelhi — Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 19, 2026

छठ के घाटों पर पहले आस्था का सैलाब, अब सफाई का संदेश

इस पहल को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में छठ जैसे आस्था के महापर्व के बाद अब मुन्नक नहर पर स्वच्छता का उत्सव मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छठ के घाटों पर आस्था ने सभी को एक साथ जोड़ा था और आज उन्हीं घाटों की सफाई ने एक बार फिर लोगों को एकजुट कर दिया है. उन्होंने इस शानदार पहल में शामिल होने वाले हर बच्चे, युवा और दिल्लीवासी का दिल से धन्यवाद किया.

मुन्नक नहर पर चला यह सफाई अभियान सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम बनकर नहीं रहा. यहां नेताओं से लेकर फिल्मी सितारों, बच्चों और आम लोगों तक सभी ने एक साथ हाथ बढ़ाया. छठ के बाद घाटों की सफाई का यह संदेश साफ है कि आस्था के साथ स्वच्छता भी जरूरी है.

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