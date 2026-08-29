दिल्ली का मौसम इस अगस्त बदला-बदला... 59% ज्यादा बारिश के बावजूद उमस और रातें गरम, AQI 3 साल के उच्चतम स्तर पर

दिल्ली में इस साल अगस्त का महीना कई मायनों में अलग रहा है. एक तरफ बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो दूसरी तरफ गर्मी भी कम नहीं हुई और हवा की गुणवत्ता भी तीन साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई. मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार सफदरजंग में मानसून सीजन की शुरुआत से अब तक 653.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य औसत 506.7 मिलीमीटर होता है. यानी इस बार 147.2 मिलीमीटर या करीब 29 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज हुई है.

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अगस्त के पहले सात दिनों में ही दिल्ली में 127 मिलीमीटर बारिश हो गई थी, जो 2011 के बाद से महीने के पहले हफ्ते की सबसे ज्यादा बारिश है. इसके अलावा 25 अगस्त को सफदरजंग में 24 घंटे के अंदर 99.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो दो साल में अगस्त के किसी एक दिन की सबसे भारी बारिश रही. इससे पहले 1 अगस्त 2024 को इतनी या इससे ज्यादा बारिश हुई थी, जब 107.6 मिलीमीटर पानी बरसा था.

शहर के लगभग सभी मौसम केंद्रों पर बारिश सामान्य से ज्यादा दर्ज हुई है. पालम में 533.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 482.1 मिलीमीटर से 11 प्रतिशत ज्यादा है. लोधी रोड पर 648.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी सामान्य से 28 प्रतिशत अधिक. रिज इलाके में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया, यहां 703.1 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य से 63 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं आयानगर में 686.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो 59 प्रतिशत अधिक है.

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सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है. सफदरजंग में महीने भर में 354.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य 222.9 मिलीमीटर होता है, यानी 59 प्रतिशत ज्यादा. पालम में यह आंकड़ा 300.8 मिलीमीटर रहा, जो 45 प्रतिशत अधिक है. रिज में तो बारिश लगभग दोगुनी हो गई, यहां 357.4 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य से करीब 97 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि आयानगर में 383.2 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य से 114 प्रतिशत अधिक है.

इतनी बारिश के बावजूद गर्मी में कोई खास कमी नहीं आई. 29 अगस्त तक सफदरजंग में औसत अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो दो साल में सबसे ज्यादा है. इससे पहले 2023 में यह 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था. रात का तापमान भी ज्यादा रहा, औसत न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2023 के बराबर है और उसके बाद से सबसे ज्यादा है.

हवा की गुणवत्ता की बात करें तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त के 28 दिनों का औसत एक्यूआई 92 रहा, जो 2023 के बाद सबसे ज्यादा है. हालांकि राहत की बात यह रही कि 28 में से 19 दिन हवा संतोषजनक श्रेणी में रही, जबकि नौ दिन मध्यम श्रेणी में रहे. इस महीने अधिकतम एक्यूआई 129 तक पहुंचा, जो 2023 के बाद सबसे ज्यादा है.

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