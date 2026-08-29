हरियाणा: थाने के अंदर मृत मिले SHO कर्मवीर सिंह, सीने में गोली और पास पड़ी थी सर्विस गन

हरियाणा के अंबाला में शनिवार को नग्गल थाने के SHO कर्मवीर सिंह का शव पुलिस स्टेशन के अंदर मिला. उनके सीने में गोली लगी थी और पास में ही उनकी सर्विस रिवॉल्वर पड़ी मिली. पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती तौर पर आत्महत्या की आशंका जताई है, हालांकि दूसरे पहलुओं से भी जांच की जा रही है.

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पुलिस के मुताबिक, कर्मवीर सिंह थाने के अंदर मृत पाए गए. घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस ने फिलहाल आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन मौत की परिस्थितियों को लेकर अन्य कोणों की भी पड़ताल की जा रही है.

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पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

कर्मवीर सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मेडिकल रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह और घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

कर्मवीर सिंह मूल रूप से कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे. वह पिछले करीब एक साल से नग्गल थाने में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे. उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी शोक का माहौल है.

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है. सर्विस हथियार से गोली चलने की परिस्थितियों समेत घटनास्थल से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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