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हरियाणा: थाने के अंदर मृत मिले SHO कर्मवीर सिंह, सीने में गोली और पास पड़ी थी सर्विस गन

हरियाणा के अंबाला में नग्गल थाने के SHO कर्मवीर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उनका शव पुलिस स्टेशन के अंदर मिला, जबकि सीने में गोली लगी थी और पास में सर्विस हथियार पड़ा था. पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है, लेकिन अन्य पहलुओं से भी जांच जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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पोस्टमार्टम से खुलेगा राज.(Photo: Representational)
पोस्टमार्टम से खुलेगा राज.(Photo: Representational)

हरियाणा के अंबाला में शनिवार को नग्गल थाने के SHO कर्मवीर सिंह का शव पुलिस स्टेशन के अंदर मिला. उनके सीने में गोली लगी थी और पास में ही उनकी सर्विस रिवॉल्वर पड़ी मिली. पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती तौर पर आत्महत्या की आशंका जताई है, हालांकि दूसरे पहलुओं से भी जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, कर्मवीर सिंह थाने के अंदर मृत पाए गए. घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस ने फिलहाल आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन मौत की परिस्थितियों को लेकर अन्य कोणों की भी पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ें: अंबाला: सिख संगत और पुलिस में हिंसक झड़प, DSP का कटा अंगूठा, कई घायल

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पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

कर्मवीर सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मेडिकल रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह और घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

कर्मवीर सिंह मूल रूप से कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे. वह पिछले करीब एक साल से नग्गल थाने में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे. उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी शोक का माहौल है.

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है. सर्विस हथियार से गोली चलने की परिस्थितियों समेत घटनास्थल से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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