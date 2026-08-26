scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सेफ्टी पिन मुंह में डाली और निगल गया मासूम... 30 मिनट में डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन ऐसे मासूम को बचाया

सूरत में डेढ़ साल के मासूम ने खेलते समय जमीन पर पड़ी खुली सेफ्टी पिन निगल ली. पिन भोजन नली में फंस गई और बच्चा रोने के साथ उल्टियां करने लगा. परिजन उसे सिविल अस्पताल ले गए, जहां एक्स-रे के बाद डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी और फोरसेप्स की मदद से करीब 2 सेंटीमीटर लंबी पिन 30-45 मिनट में निकाल दी.

Advertisement
X
समय पर इलाज नहीं मिलता तो हो सकता था बड़ा खतरा.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
समय पर इलाज नहीं मिलता तो हो सकता था बड़ा खतरा.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)

सूरत शहर के भेस्तान इलाके में डेढ़ साल के बच्चे के सेफ्टी पिन निगलने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. घर में खेलते वक्त जमीन पर पड़ी खुली पिन मासूम के मुंह में चली गई और उसने उसे निगल लिया. कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह रोने के साथ उल्टियां करने लगा.

मूल रूप से बिहार के रहने वाले अरशद मोहम्मद रायन भेस्तान में कपड़ा यूनिट में मजदूरी करते हैं. उनका डेढ़ वर्षीय बेटा आयन 24 अगस्त की सुबह घर में खेल रहा था. इसी दौरान उसने जमीन पर पड़ी खुली सेफ्टी पिन उठा ली और उसे निगल गया.

यह भी पढ़ें: 'खूबसूरती त्योहारों में, कपड़ों में नहीं', कंगना के बिकिनी कमेंट पर कृति सेनन का पलटवार! तोड़ी चुप्पी

सम्बंधित ख़बरें

Surat Bus Accident
सूरत में खचाखच भरी बस में चढ़ना युवक को पड़ा भारी
1 घंटे की सर्जरी में बची जान.(Photo:ITG)
गर्दन से घुसकर मुंह से पार हुआ 3 फीट का सरिया, तीसरी मंजिल से गिरा बच्चा
गेट पर लटका था युवक, गिरने के बाद बस के नीचे आ गया. (Photo: Screengrab)
सूरत में चलती सिटी बस से गिरा युवक, पहिए के नीचे आने से मौत
Surat Textile Crisis 1.5 Lakh Powerlooms Cut Production as Yarn Prices Surge
दो दिन काम बंदी, प्रोडक्शन घटा... कपड़ा इंडस्ट्री में हजारों नौकरियों पर संकट
खाई में गिरने से ऐसे बाल-बाल बचे 59 यात्री, जानें मामला

परिवार को जब इस घटना का पता चला तो घबराहट फैल गई. बच्चे की मां अजमेरी खातून ने बताया कि पिन निगलने के बाद आयन उल्टी करने लगा. बेटे ने बताया कि बच्चे ने पिन निगल ली है. मां ने मुंह में उंगली डालकर देखने की कोशिश भी की, लेकिन पिन अंदर जा चुकी थी. इसके बाद परिवार उसे तुरंत नई सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा.

Advertisement

एक्स-रे में दिखी भोजन नली में फंसी पिन

अस्पताल के ईएनटी विभाग में डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की. एक्स-रे कराया गया तो भोजन नली के ऊपरी हिस्से में खुली सेफ्टी पिन फंसी हुई दिखाई दी. नुकीली पिन के कारण स्थिति गंभीर थी, इसलिए डॉक्टरों ने बिना देरी किए उसे निकालने का फैसला लिया.

ईएनटी विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मृत्युंजय के मुताबिक, बच्चे के माता-पिता ने सेफ्टी पिन निगलने की जानकारी दी थी. जांच के बाद अन्न-नली में पिन फंसे होने की पुष्टि हुई. इसके बाद परिवार को एंडोस्कोपी के जरिए इसे निकालने की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया और उनकी सहमति के बाद बच्चे को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया.

डॉक्टरों ने दूरबीन यानी एंडोस्कोपी और फोरसेप्स की सहायता से पिन को बाहर निकाला. करीब 30 से 45 मिनट में 2 सेंटीमीटर लंबी खुली सेफ्टी पिन सुरक्षित निकाल ली गई. इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसी बड़े ऑपरेशन या चीर-फाड़ की जरूरत नहीं पड़ी.

सूरत

निजी अस्पताल में 50-60 हजार का खर्च, यहां मुफ्त इलाज

परिवार के मुताबिक, पिन निकलने के बाद आयन को निगरानी में रखा गया. मां ने बताया कि बच्चा अब पूरी तरह ठीक है और खाना-पीना भी शुरू कर चुका है. डॉक्टरों ने उसे दो-तीन दिन अस्पताल में रखने की बात कही थी. दो दिन बाद उसकी हालत सामान्य होने पर परिवार को राहत मिली.

Advertisement

अजमेरी खातून ने बताया कि घटना के बाद वह बेहद डर गई थीं और रोने लगी थीं. उन्होंने कहा कि जब पिन अंदर गई थी, तब बच्चा पानी और दूसरी चीजें पी पा रहा था. अस्पताल आने के बाद केला खिलाने पर वह रोया और काफी उल्टियां कीं, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया.

इस तरह की प्रक्रिया का निजी अस्पताल में खर्च करीब 50 से 60 हजार रुपये तक हो सकता है, जबकि सूरत सिविल अस्पताल में यह उपचार पूरी तरह निशुल्क किया गया. समय रहते बच्चे को अस्पताल पहुंचाने से गंभीर खतरे को टाला जा सका.

समय पर इलाज नहीं मिलता तो हो सकता था बड़ा खतरा

डॉक्टरों के अनुसार, खुली सेफ्टी पिन जैसी नुकीली वस्तु भोजन नली या श्वास नली में छेद कर सकती है. इससे अंदरूनी चोट, फेफड़ों में संक्रमण और दम घुटने जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए बच्चे के किसी बाहरी वस्तु निगलने का जरा भी संदेह हो तो घर पर प्रयोग करने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचना जरूरी है.

डॉक्टर मृत्युंजय ने माता-पिता को सलाह दी कि छोटी और नुकीली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर रखी जाएं. सिक्के, बैटरी, सेफ्टी पिन और ऐसी अन्य वस्तुओं को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए. घर में बड़े भाई-बहन हों तो उन्हें भी छोटे बच्चों के आसपास इन चीजों को लेकर सावधान रहने के लिए समझाना चाहिए.

Advertisement

फिलहाल, आयन खतरे से बाहर है और डॉक्टरों की निगरानी के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर छोटे बच्चों के आसपास छोटी वस्तुओं को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत सामने ला दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Monsoon Haircare Tips: मॉनसून में ऑयली बालों से हैं परेशान? हफ्ते में एक दिन मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, जावेद हबीब ने बताया |
    नेपाल में जल प्रलय से हाहाकार, कैसे आई विनाशकारी बाढ़? देखें खबरदार |
    नेपाल की तबाही रोक सकता था चीन? रियल टाइम डेटा शेयर न करने पर सवाल |
    सिर्फ 20 रुपये प्रीमियम... 2 लाख का बीमा कवर, मोदी सरकार की गजब स्कीम |
    नीम करौली बाबा के पैतृक मकान पर कब्जे का आरोप, छह नातिन पहुंचीं DM के पास, ट्रस्ट ने कहा- घर और मंदिर कानूनी तौर पर दिए गए |
    नेपाल में प्रलयंकारी बाढ़ से भीषण तबाही, विशेष में देखें खौफनाक तस्वीरें |
    सुबह-सुबह घर पहुंचे 4 युवक, दरवाजा खुलते ही वॉशरूम में गया शख्स... फिर गोली चली और हो गई मौत |
    'भारत में 1,580 सुजुकी जैसी कंपनियां खड़ी हों', पीयूष गोयल की जापान से निवेश बढ़ाने की अपील |
    नेपाल में बाढ़ की तबाही, सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, बोले- आप अकेले नहीं हैं |
    नेपाल बाढ़ की वजह क्या, चर्चा में 3 थ्योरी, भारत के लिए कितना खतरा
    Advertisement