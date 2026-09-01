दिल्ली में आज इन रास्तों से बचकर निकलें, BRICS समिट से पहले आई ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली में 12 और 13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. इस हाई-प्रोफाइल आयोजन से पहले विदेश मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं. इसी कड़ी में बुधवार (2 सितंबर 2026) को VIP काफिले की मॉकड्रिल की जाएगी.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सहूलियत के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इसके मुताबिक रिहर्सल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा. इस दौरान लुटियंस दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहेगा.

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रिहर्सल के दौरान 22 डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं और 35 से ज्यादा सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही को कंट्रोल किया जाएगा.

कहां-कहां डायवर्जन, कौन-सी सड़कें रहेंगी बाधित?



2 सितंबर को सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, अकबर रोड, जनपथ, अशोका रोड, मथुरा रोड, तीन मूर्ति मार्ग, मोती लाल नेहरू मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू और प्रेस एनक्लेव रोड जैसी सड़कों पर ट्रैफिक बाधित रहेगा.

इसके अलावा RML अस्पताल गोलचक्कर, धौला कुआं फ्लाईओवेर, मोती बाग फ्लाईओवेर, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी मार्ग और मंडी हाउस जैसे चौराहों से गाड़ियों को डायवर्ट किया जाएगा.

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रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले ध्यान दें

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो समय से पहले घर से निकलें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए अलग रूट सुझाए गए हैं.

IGI एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सड़क के बजाय दिल्ली मेट्रो (खासकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन) का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. गुरुग्राम, द्वारका, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्वी दिल्ली से आने वाले वाहन चालकों के लिए बाईपास कॉरिडोर तय किए गए हैं.

इमरजेंसी सर्विसेज को मिलेगी प्राथमिकता

रिहर्सल के दौरान मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी, जबकि डीटीसी बसों के रूट में अस्थायी बदलाव हो सकते हैं. इन सड़कों के 200 मीटर के दायरे में गाड़ियों की पार्किंग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

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हालांकि एम्बुलेंस और दूसरे आपातकालीन वाहनों को बिना किसी रुकावट के रास्ता दिया जाएगा. कमर्शियल और बाहरी भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर लिमिट रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

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